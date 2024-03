Crise au PDG : Bilie By Nzé appelle à reconnaitre l’incapacité d’Ali Bongo à diriger le parti

Ali Bongo continue de payer les conséquences de son éviction du pouvoir par l’armée. Cette descente aux enfers semble même atteindre le rangs de son ancien parti présidentiel, dont il demeure pourtant le président. Après sa chute et face à son incapacité à s’engager activement dans la vie politique du parti, son ancien Premier ministre, Alain Claude Bilie By Nzé, a appelé dimanche sur Facebook à reconnaître son indisponibilité et à ouvrir la voie à la nomination de nouveaux cadres dirigeants de l’ancien parti unique. Un appel à sa destitution de fait !

Alain Claude Bilie By Nzé cherche à sauver ce qui reste du Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 aout) lourdement fragilisé par la chute d’Ali Bongo du pouvoir. L’ancien Premier ministre d’Ali Bongo a lancé un appel ce dimanche aux militants de l’ex-parti présidentiel, les incitant à constater l’indisponibilité d’Ali Bongo et de son secrétaire général, Steeve Nzegho Dieko. Si ce dernier a déjà été remplacé par un secrétariat général intérimaire, ce n’est pas encore le cas d’Ali Bongo.

Vacance de pouvoir à la tête du PDG

Selon lui, bien que l’ex président déchu ait été "officiellement libre de ses mouvements par le CTRI, [il] n’a entrepris aucune activité politique connue depuis le 30 août 2023 et se trouve de fait dans l’impossibilité d’orienter et d’impulser l’action du Parti". Cette remarque soulève la question de savoir si l’absence d’Ali Bongo est volontaire ou consécutive à un empêchement imputable aux nouvelles autorités militaires ayant pris les rênes du pays. De plus, l’absence du secrétaire général du PDG, "consécutive à son assignation à résidence", rend impossible" une administration régulière du Parti".

Les deux anciens collaborateurs

Avant de passer à l’action, Alain Claude Bilie By Nzé déclare : « De ces deux indisponibilités se dégage donc une vacance de fait des fonctions de 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐮𝐞́ 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 et du 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐆𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 qu’il convient de faire constater par les instances habilitées ». Il exhorte ainsi l’actuel bureau directeur du parti à tourner la page de l’ancien président du parti en nommant de nouveaux dirigeants, tout en signalant l’échec des « Assises d’Autocritique et de Refondation » des 23 et 24 février derniers.

Vite, de nouveaux dirigeants !

Pour lui, « Notre Parti, fort de ses 56 ans d’existence, est constitué d’hommes et de femmes de qualité et de grande expérience, qui ont su, par le passé, le sortir de situations très difficiles ». Il est clair que ces situations difficiles incluent la perte du pouvoir exercé d’une main de fer depuis 56 ans et la présumée vacance de la tête du parti. Ainsi, il propose que « l’Exécutif actuel (du PDG, ndlr), dont l’intérim ne saurait durer ad vitam æternam, organise, dans l’urgence, une réunion du Bureau Politique et du Conseil Consultatif des sages, de préférence avant le 12 mars 2024 ».

En d’autres termes, Ali Bongo devra être destitué lors du prochain congrès pour faire place à un nouveau président de cette formation politique créée par Omar Bongo, son père. Ces idées bien articulées témoignent de l’impatience de certains hauts cadres du PDG à tourner définitivement la page sur l’ère Bongo. Ce, dans l’espoir de survivre à la transition politique et à son issue, notamment en vue des futures élections politiques qui mettront un terme à la gestion des militaires du CTRI. Pas si bête que ça !