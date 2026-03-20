Oyem : Un nouveau-né de 5 jours abandonné par sa mère, retrouvé dans un sachet plastique

Encore un infanticide échapé de peu à Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon) ce mardi 17 mars. Un nourrisson de sexe masculin, âgé d’à peine cinq jours, a été retrouvé lâchement abandonné dans le quartier Ngouema, à proximité immédiate d’une pompe publique. Selon les premières informations recueillies sur les lieux, le bébé avait été laissé à l’intérieur d’un sachet plastique, avant d’être découvert in extremis par un passant dont la vigilance a permis d’alerter rapidement les autorités compétentes.

Pris en charge en urgence absolue, l’enfant a été immédiatement admis au Centre hospitalier régional d’Oyem, où il est actuellement suivi avec la plus grande attention par les équipes médicales. Dans une communication officielle, le directeur général de l’établissement sanitaire, Emmanuel Badho Mengome Abiagha, a tenu à rassurer la population. « Le nouveau-né bénéficie de soins intensifs adaptés à son état, et tout est mis en œuvre pour assurer sa survie et sa stabilisation », a-t-il fermement indiqué.

Une enquête ouverte et un appel à la solidarité

Ce drame frôlé, qui suscite une très vive émotion et une indignation légitime au sein de la population locale, soulève de nombreuses interrogations quant aux circonstances exactes de cet abandon. Informées de la situation, les autorités judiciaires et policières ont d’ores et déjà ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire poignante. Parallèlement, la génitrice du nourrisson, dont l’acte désespéré ou criminel reste pour l’heure inexpliqué, est activement recherchée par les forces de l’ordre.

L’hôpital de la ville où a été recueilli le nourisson

Face à cette situation d’urgence alarmante, la direction de l’hôpital n’a pas tardé à réagir en lançant un appel pressant à la solidarité nationale et locale. L’institution sanitaire invite instamment les personnes de bonne volonté, les associations caritatives ainsi que les opérateurs économiques de la région à se mobiliser massivement pour venir en aide à cet enfant, déjà lourdement marqué par un début de vie particulièrement difficile et traumatisant.

Des besoins urgents pour la survie du nourrisson

Pour répondre efficacement à la détresse de ce jeune patient, les besoins logistiques et matériels recensés par le personnel soignant sont à la fois nombreux et urgents. L’établissement hospitalier sollicite prioritairement des dons en vêtements pour nourrisson, du lait infantile (notamment de la marque France Lait 1er âge) et de l’eau minérale. S’y ajoutent des nécessités impérieuses en couches et en produits d’hygiène, tels que des lingettes, des savonnettes adaptées à la peau des bébés, du lait hydratant, des biberons ainsi que du matériel de stérilisation.

Au-delà de l’émotion légitime suscitée par cet abandon, cette situation dramatique interpelle une nouvelle fois les pouvoirs publics sur la nécessité vitale de renforcer les mécanismes de protection de l’enfance au Gabon. Elle met également en exergue l’urgence d’un meilleur accompagnement psychologique et social des mères en détresse, afin de prévenir de telles extrémités. En attendant les conclusions de l’enquête, la mobilisation collective reste la seule arme essentielle pour offrir à ce miraculé une véritable chance de survie et un avenir plus serein.