Oyem : Pour un téléphone Allô-Allô, un gabonais de 19 ans tue son ami à l’aide d’un couteau

La colère est mauvaise conseillère, surtout lorsqu’on est sous l’emprise de stupéfiants. C’est la cause du drame qui s’est déroulé le 7 février à Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon) où un jeune Gabonais de 19 ans, ivre de colère, a agressé au couteau son voisin de 23 ans pour une simple affaire de vente d’un téléphone low-cost, communément appelé « Allô-Allô ».

Vannel Nguema Ekoro (19 ans) est désormais un meurtrier en plus d’être, malgré son jeune âge, un consommateur assidu de stupéfiants. Ce jeune citoyen s’est ainsi rendu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d’un autre Gabonais, Cyril Biyogho Eyeghe (23 ans). Le drame s’est déroulé au quartier Ancien hôpital dans le 2e arrondissement de la capitale septentrionale du Gabon.

La prison centrale d’Oyem où médite depuis lundi dernier l’assaillant

Selon les faits rapportés ce lundi par nos confrères de l’Union, l’incident trouve son origine dans une dispute entre les deux protagonistes peu après 14h ce jour-là, autour de la vente du Allô-Allô de Vannel Nguema Ekoro. Réclamant le paiement de cette vente, une dispute éclatera entre les deux jeunes qui finiront par en venir aux mains. La victime, plus imposante que l’assaillant, finira par avoir le dessus au cours de cette bagarre.

Mais cela ne suffira pas à calmer les idées vengeresses de Vannel Nguema Ekoro qui, après être retourné chez lui, décidera de s’armer d’un couteau de cuisine pour en finir avec son rival. Alors que la victime regagnait également son domicile, l’assaillant parviendra à lui asséner un coup de couteau au niveau des côtes. Sa vengeance accomplie, il laissera la victime baignant dans une marre de sang avant de prendre la clé des champs.

Cyril Biyogho Eyeghe décédera de ses blessures trois jours plus tard, après avoir été conduit à l’hôpital régional de la ville pour des soins intensifs. Ce drame a déclenché l’ouverture d’une enquête par le parquet d’Oyem et la mobilisation des agents de la Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie). Notre agresseur au couteau a été arrêté et conduit à la prison centrale d’Oyem le 12 février, où il médite désormais sur le poids de son crime.