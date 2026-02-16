Buscador
Libreville, le lundi 16 février 2026
Ntoum : 25 personnes miraculées dans une sortie de piste d’un bus de transport

Publié le 16 février 2026 à 18h27min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
Société
Ntoum : 25 personnes miraculées dans une sortie de piste d’un bus de transport
Ntoum : 25 personnes miraculées dans une sortie de piste d’un bus de transport © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 15 février sur l’axe reliant dans la capitale gabonaise le PK12 à Nkoltang (Ntoum). Un bus de marque Toyota Coaster a subitement quitté la chaussée lors de son trajet régulier. Ce véhicule de transport en commun assurait la liaison de Libreville en direction du centre de la commune de Ntoum.

La violence de cette embardée a précipité le mastodonte directement au fond d’un ravin. Cet incident spectaculaire a été formellement constaté sur place par les reporters de l’Agence gabonaise de presse. Cette terrible sortie de piste a brutalement interrompu le voyage dominical des usagers présents à bord.

Un bilan inespéré pour la vingtaine d’occupants

Au moment où les faits se sont dramatiquement déroulés, ce bus de transport affichait presque complet. Selon les premières informations recueillies sur le lieu du sinistre, le véhicule transportait environ vingt-cinq personnes. Ces voyageurs se sont tous retrouvés piégés lorsque l’engin a entamé sa vertigineuse chute dans le décor.

Malgré la gravité apparente de ce crash impressionnant, le pire a été évité pour les occupants. Le bilan humain dressé juste après l’accident relève du miracle puisqu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Ce terrible plongeon a néanmoins occasionné d’importants dégâts matériels sur l’ensemble de la carrosserie du véhicule.

Une pièce mécanique défectueuse pointée du doigt

Directement interrogé après cette immense frayeur, le conducteur du bus a livré sa propre version des faits. Ce dernier a formellement indiqué qu’une défaillance mécanique serait à l’origine exclusive de cette perte de contrôle. Le chauffeur a même fourni un détail technique très précis pour justifier cette sortie de route incontrôlable.

Pour se défendre de toute erreur de conduite, il a affirmé que la rotule du véhicule a soudainement cédé. C’est cette rupture brutale d’une pièce maîtresse qui aurait déporté le transporteur directement dans le ravin. Une enquête officielle a été ouverte et devrait rapidement permettre d’établir avec certitude les circonstances exactes de cet accident.

@info241.com
