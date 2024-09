Nécrologie : Les derniers hommages de ses pairs à Jean Michel Duchateau Worra

Jean Michel Duchateau Worra a tiré sa révérence le 2 août dernier, des suites d’une maladie dans une clinique de la capitale économique gabonaise. Ce caméraman de renom, directeur chevronné de Radio Mandji, laisse à ses collaborateurs et aux autorités de la République le souvenir d’un homme ayant accompli son devoir. Il a été inhumé ce samedi dans l’intimité familiale après une série d’hommages de personnalités publiques et de proches.

Décédé le 2 août à Port-Gentil, sa ville natale, Jean Michel Duchateau Worra, 59 ans, est parti 25 jours avant son anniversaire. Il comptait plus de 20 ans en tant que directeur général de Radio Mandji et plus de 40 ans d’expérience dans le monde médiatique. Le 6 septembre au matin, un dispositif de sécurité a été installé près de son domicile familial, situé dans le quartier huppé d’Odimba, où il vivait avec sa femme et ses enfants.

Le dépôt de gerbe de fleurs

Des autorités politiques, administratives ainsi que des directeurs provinciaux et bien d’autres personnalités sont venus exprimer leur compassion à la famille lors de cette journée empreinte de tristesse et de souvenirs. Mandatée par la ministre de la Communication et des Médias, la directrice générale de Radio Gabon, accompagnée de membres des médias de la province de l’Ogooué-Maritime et de ceux venus de Libreville, s’est inclinée devant sa mémoire pour saluer son travail exemplaire.

« Jean Michel Duchateau Worra nous a quittés, laissant derrière lui une carrière exemplaire et un vide immense au sein de notre institution. Il a servi Radio Mandji avec rigueur, dévouement et exigence de qualité, toujours animé par un sens aigu du devoir accompli », a déclaré Claudette Okome Ewore, directrice générale de Radio Gabon.

Les journalistes, cadreurs, animateurs et présentateurs de Radio Gabon, ainsi que d’anciens collègues et amis de Jean Michel Duchateau Worra, ont exprimé leur tristesse à travers de nombreux messages. Tous ont célébré cette grande figure du monde médiatique, dont les obsèques ont eu lieu le samedi 7 septembre au cimetière municipal Gabon Télécom de Port-Gentil, dans une cérémonie strictement familiale. « Il était un directeur rigoureux, toujours soucieux du travail bien fait et de servir l’État avec loyauté. Sous sa direction, Radio Mandji a brillé et continue d’être un pilier de l’information et de la culture pour les habitants de la capitale économique », a ajouté Claudette Okome Ewore.

Les représentants de Radio Gabon

Perçu comme un mentor, un leader et une source d’inspiration, son engagement et sa détermination resteront gravés dans les mémoires après ses 22 années à la tête de Radio Mandji, logée dans le quartier Sassec du 1er arrondissement de Port-Gentil. Ses qualités exceptionnelles en ont fait un personnage incontournable, et son héritage devrait permettre à Radio Mandji, relais de Radio Gabon, de viser l’excellence à l’aube de l’ère numérique.

« Madame la ministre, au nom du gouvernement, salue la mémoire de Jean Michel Duchateau Worra et lui est reconnaissante pour les services rendus. Sa contribution restera gravée dans l’histoire de notre pays », a-t-elle déclaré. En larmes, ses collègues se souviennent de l’homme professionnel qu’il était, au service de la cause commune, doté d’un talent indéniable malgré quelques défauts. Une perte immense pour le monde des médias gabonais. « Que la terre de nos ancêtres te soit légère », a conclu Claudette Okome Ewore, directrice générale de Radio Gabon.