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Gabon : Un voyageur terrassé par un malaise trouve la mort à bord d’un train entre Boué et Lastourville

Publié le 29 mai 2026 à 18h32min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Ader Yadano
Société
Gabon : Un voyageur terrassé par un malaise trouve la mort à bord d’un train entre Boué et Lastourville
Gabon : Un voyageur terrassé par un malaise trouve la mort à bord d’un train entre Boué et Lastourville © 2026 D.R./Info241
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Un drame inattendu a endeuillé la voie ferrée gabonaise ce vendredi 29 mai. La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a officiellement annoncé le décès d’un passager à bord du train n°431, qui avait quitté la gare d’Owendo pour regagner l’hinterland. L’incident tragique s’est produit précisément entre les gares de Booué, dans l’Ogooué-Ivindo, et de Lastourville, dans l’Ogooué-Lolo, plongeant le reste du convoi dans la consternation.

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Les circonstances de cette disparition soudaine pointent vers des complications médicales préexistantes. Selon le document officiel de l’entreprise, la victime souffrait d’une maladie de longue durée. « Souffrant d’une pathologie chronique, ce passager a été victime d’un malaise durant le trajet », précise la direction de la Setrag. La prise en charge a pourtant été immédiate : « Dès les premiers signes, les équipes de bord, appuyées par un médecin, se sont immédiatement mobilisées pour lui porter assistance ».

*Le communiqué de l’entreprise ferroviaire*

Malheureusement, l’urgence de la situation a eu raison de l’intervention de l’équipe médicale improvisée. En dépit de cette forte mobilisation, l’état de santé du voyageur s’est irrémédiablement dégradé au fil des kilomètres. L’opérateur ferroviaire regrette ainsi que, « malgré tous les efforts déployés, son décès a été constaté à l’arrivée en gare de Lastourville ». Face à cette tragédie, l’entreprise a tenu à exprimer ses « sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt », les assurant de sa profonde compassion en ces moments douloureux.

Ce funeste événement a poussé la Setrag à lancer un appel à la responsabilité et à la prudence vitale à l’endroit de ses usagers, notamment les plus vulnérables sur le plan sanitaire. Afin d’anticiper d’éventuelles urgences sur les rails, la société « invite les voyageurs souffrant de pathologies nécessitant un suivi médical à prendre toutes les précautions nécessaires avant leur déplacement ». Elle exhorte également ces derniers à « signaler leur situation au personnel de bord, afin de faciliter leur prise en charge en cas de besoin ».

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