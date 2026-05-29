Gabon : Un voyageur terrassé par un malaise trouve la mort à bord d’un train entre Boué et Lastourville

Un drame inattendu a endeuillé la voie ferrée gabonaise ce vendredi 29 mai. La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a officiellement annoncé le décès d’un passager à bord du train n°431, qui avait quitté la gare d’Owendo pour regagner l’hinterland. L’incident tragique s’est produit précisément entre les gares de Booué, dans l’Ogooué-Ivindo, et de Lastourville, dans l’Ogooué-Lolo, plongeant le reste du convoi dans la consternation.

Les circonstances de cette disparition soudaine pointent vers des complications médicales préexistantes. Selon le document officiel de l’entreprise, la victime souffrait d’une maladie de longue durée. « Souffrant d’une pathologie chronique, ce passager a été victime d’un malaise durant le trajet », précise la direction de la Setrag. La prise en charge a pourtant été immédiate : « Dès les premiers signes, les équipes de bord, appuyées par un médecin, se sont immédiatement mobilisées pour lui porter assistance ».

*Le communiqué de l’entreprise ferroviaire*

Malheureusement, l’urgence de la situation a eu raison de l’intervention de l’équipe médicale improvisée. En dépit de cette forte mobilisation, l’état de santé du voyageur s’est irrémédiablement dégradé au fil des kilomètres. L’opérateur ferroviaire regrette ainsi que, « malgré tous les efforts déployés, son décès a été constaté à l’arrivée en gare de Lastourville ». Face à cette tragédie, l’entreprise a tenu à exprimer ses « sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt », les assurant de sa profonde compassion en ces moments douloureux.

Ce funeste événement a poussé la Setrag à lancer un appel à la responsabilité et à la prudence vitale à l’endroit de ses usagers, notamment les plus vulnérables sur le plan sanitaire. Afin d’anticiper d’éventuelles urgences sur les rails, la société « invite les voyageurs souffrant de pathologies nécessitant un suivi médical à prendre toutes les précautions nécessaires avant leur déplacement ». Elle exhorte également ces derniers à « signaler leur situation au personnel de bord, afin de faciliter leur prise en charge en cas de besoin ».