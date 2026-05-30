Éliminatoires Afrobasket U18 : Le Gabon domine le Congo d’entrée et démarre très positivement le tournoi

La sélection de basketball des Panthèreaux du Gabon des moins de 18 ans a idéalement lancé sa campagne de qualification pour la phase finale de l’Afrobasket. Sur les parquets de Malabo, en Guinée équatoriale, les jeunes basketteurs gabonais ont croisé le fer, ce vendredi 29 mai, avec leurs homologues de la République du Congo. Une confrontation inaugurale qui a tourné à l’avantage du quintette national, vainqueur sur le score probant de 91 à 82 au terme d’une rencontre âprement disputée.

Ce succès d’entrée de jeu dans ces éliminatoires de la zone 4 n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Bousculés par des Diables rouges déterminés, les Panthéreaux ont accusé un léger retard à la pause, rejoignant les vestiaires sur un score défavorable de 52 à 49 au profit des Congolais. C’est au retour sur le parquet que les joueurs gabonais ont su élever leur niveau d’intensité, imposant leur rythme pour renverser la vapeur et faire plier la défense adverse en seconde période.

Une victoire fondatrice mais des réglages nécessaires

Malgré l’euphorie légitime liée à cette entame victorieuse, l’encadrement technique préfère jouer la carte de la lucidité en pointant les lacunes affichées par son effectif. Le sélectionneur national, Bertrand Ondo Zogo, a tenu à analyser objectivement la prestation de ses poulains. « Cette victoire est importante car elle permet de nous rassurer les joueurs et le staff », a-t-il d’abord souligné, conscient que dans ce format de compétition exigeant, entamer le tournoi par une victoire permet d’engranger un précieux capital confiance.

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Le technicien n’a toutefois pas occulté les insuffisances de son groupe. « Nous savons que tout n’a pas été parfait et qu’il y a des choses dont il va falloir corriger rapidement, entre autres, les lancer-francs où nous avons été très maladroits », a-t-il analysé avec pragmatisme. Il a également insisté sur la nécessité de resserrer les lignes arrière pour éviter les largesses défensives observées lors de ce premier match : « Nous avons également pris trop de paniers facilement, ce sont autant de choses sur lesquelles nous allons devoir travailler d’ici demain ».

Un calendrier intense pour décrocher la qualification

Le staff technique a donc mis à profit la journée de repos de ce samedi pour corriger le tir lors des séances d’entraînement, avant de « remobiliser les troupes pour la suite ». Les Panthéreaux n’ont en effet que très peu de temps de répit avant de replonger dans l’arène de ce mini-tournoi. L’enchaînement rapproché des rencontres mettra inévitablement les organismes à rude épreuve, exigeant une gestion optimale de l’effort et de la récupération.

Dès ce dimanche 31 mai, la sélection nationale affrontera l’équipe du Tchad pour sa deuxième sortie. Un duel crucial qui sera suivi de deux autres chocs déterminants face à la République centrafricaine et à la Guinée équatoriale. Pour permettre aux passionnés de la balle orange de suivre le parcours de la sélection nationale, voici le programme complet et actualisé du Gabon lors de ces éliminatoires :