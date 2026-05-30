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Ligue des champions : Pronostic des experts d’Africafoot pour la finale PSG - Arsenal

Publié le 30 mai 2026 à 16h39min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
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Ligue des champions : Pronostic des experts d’Africafoot pour la finale PSG - Arsenal
Ligue des champions : Pronostic des experts d’Africafoot pour la finale PSG - Arsenal © 2026 D.R./Info241
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Pronostic Champions League : la cote 1,83 pour le choc PSG vs Bayern 

La finale de la Ligue des Champions se déroulera à Budapest le samedi 30 mai. Au cours de ce match, le Paris Saint-Germain, vainqueur en titre, sera opposé à Arsenal, qui vient de remporter la Premier League.

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Africafoot, l’une des plateformes les plus visitées en Afrique consacrée au football, a produit des pronostics spécifiques d’experts africains pour cette rencontre.

 Boukary Dramé : « Un match assez équilibré mais une finale reste une finale »

Dans son analyse pour Africafoot, Boukary Dramé, ex-joueur international sénégalais passé par le PSG, parie sur une victoire de son ancien club.

« Un match assez équilibré… C’est une équipe d’Arsenal qui a été entre-temps champion de Premier League et réussit également à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. En revanche, le Paris Saint-Germain est un gros morceau, champion de France et détenteur du trophée de cette Ligue des champions. Mon pronostic ? Le PSG gagne. Je ne suis d’ailleurs pas le seul. Une finale reste une finale. L’équipe qui sera plus déterminante et forte mentalement l’emporte. »

Il convient de noter que 1xBet prend en charge les paris sur la victoire finale du club français avec une cote de 1,75.

 Mohamed Sissoko : « Paris est au-dessus, aussi bien sur le papier que dans le jeu »

[Momo Sissoko, ancien joueur international du Mali, est persuadé->https://africafoot.com/meilleure-equipe-du-monde-mohamed-sissoko-pronostique-une-victoire-du-psg-en-finale-de-ldc/] que l’équipe du Paris Saint-Germain a toutes les possibilités nécessaires pour décrocher une seconde victoire consécutive en Ligue des champions.

« Quand on regarde l’effectif du PSG, sa profondeur de banc et ce qu’il produit depuis plusieurs saisons maintenant, je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain est au-dessus, aussi bien sur le papier que dans le jeu. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, 3-1. »

Sissoko prévoit que le PSG gagne et le total de buts dans le match soit de plus de 2,5 buts, un pari proposé avec une cote de 3,85 par 1xBet [(1xbet.africafoot.com)->https://1xbet.africafoot.com] .

Il est courant de considérer le Paris Saint-Germain comme le candidat le plus probable pour gagner le tournoi en temps réglementaire, avec une cote de 2,4 sur 1xBet, tandis qu’Arsenal a une cote de 3,3. Dans le cas où une rencontre se termine sur un score nul, la cote s’élève à 3,37. Pour explorer d’autres options de paris pour la finale de la Ligue des champions, [rendez-vous sur le portail d’Africafoot->https://africafoot.com/] .

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