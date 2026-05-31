Assemblées annuelles : La BAD trace sa feuille de route stratégique face à un monde fragmenté

Les lampions se sont éteints sur les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Ouvertes le 25 mai dernier à Brazzaville, en République du Congo, ces assises de cinq jours se sont achevées ce vendredi 29 mai sur une note de cohésion. Les Conseils des gouverneurs ont en effet exprimé un soutien ferme au président de l’institution financière, le Dr Sidi Ould Tah, l’encourageant à poursuivre le déploiement de sa vision stratégique axée sur les « Quatre points cardinaux ».

Ce soutien s’accompagne d’une directive claire : accélérer la réforme de l’architecture financière du continent à travers la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD). L’objectif est de mobiliser des ressources à grande échelle tout en rendant la Banque plus agile, plus flexible et décentralisée. « Je tiens à saluer très chaleureusement l’expression du soutien clair, franc et massif que nous avons reçu », a déclaré le président de la BAD lors de son discours de clôture, assurant avoir « enclenché une dynamique d’action, une dynamique de transformation, une dynamique d’intégration ».

Un sommet présidentiel et des annonces financières majeures

Placées sous le thème de la mobilisation des ressources dans un monde fragmenté, ces rencontres ont réuni plus de 4 000 délégués issus de 81 pays. Ce rendez-vous continental a notamment été marqué par un panel présidentiel de haut niveau regroupant le chef de l’État congolais, Denis Sassou N’Guesso, ainsi que ses homologues centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une présence forte qui témoigne de l’urgence d’une synergie régionale pour relever les défis économiques actuels.

Sur le plan financier, des avancées significatives ont été enregistrées. L’Angola a débloqué 6,5 millions d’euros pour la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD), portant à 25 le nombre de pays africains contributeurs pour un montant dépassant les 190 millions de dollars. De plus, plus de trois milliards de dollars d’engagements ont été annoncés en faveur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo afin de soutenir 17 pays dans la préservation environnementale. Le Japon a, quant à lui, promis dix millions de dollars pour le Programme intégré de transformation de l’aviation en Afrique (IATP).

Intégration régionale et résilience face aux crises sanitaires

Le sommet a également été le théâtre d’une annonce politique majeure en faveur de l’intégration continentale. Lors de la Journée de l’Afrique, le président congolais a acté la suppression des visas pour tous les citoyens africains se rendant au Congo à compter du 1er janvier 2027. Cette mesure inédite a été saluée par Sidi Ould Tah comme une « décision courageuse et profondément panafricaine ».

Enfin, la tenue même de ces assises en présentiel constitue une victoire diplomatique et sanitaire, comme l’a souligné le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso. Malgré la résurgence de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo voisine et en Ouganda depuis le 17 mai, un dispositif de sécurité sanitaire implacable, coordonné avec l’OMS et le CDC Afrique, a permis d’éviter toute contamination. Concluant ces travaux, le patron de la BAD a réaffirmé sa volonté de maintenir l’institution connectée au terrain pour soutenir prioritairement les PME, ainsi que les jeunes et les femmes du continent.