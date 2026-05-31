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Littérature

L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité

Publié le 31 mai 2026 à 11h12min MàJ : il y a 15 minutes - Temps de lecture : 22 minutes // Auteur : BBO
Culture
L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité
L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité © 2026 D.R./Info241
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Le paysage littéraire gabonais s’est enrichi d’une publication pour le moins singulière ce samedi 30 mai. À l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, l’avocat Jean-Paul Moumbembé a réuni un parterre d’acteurs du monde culturel, d’amis et de journalistes à sa résidence privée du quartier Charbonnages, dans le premier arrondissement de Libreville, pour la présentation de son septième ouvrage. Intitulé « ...Et Sybilus créa l’homme – La génèse », ce livre propose une plongée vertigineuse dans les mystères de la condition humaine. L’événement a pris une dimension très personnelle pour l’auteur, né un 30 mai 1956 à Port-Gentil, qui a profité de cette double célébration pour dévoiler le fruit d’une intense réflexion spirituelle.

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Composé de 80 pages, cet essai se démarque radicalement des approches scientifiques ou religieuses traditionnelles concernant la naissance de l’humanité. Lors de son allocution, l’homme de loi a révélé avoir reçu les prémices de ce manuscrit exactement un an plus tôt, le 30 mai 2025. Selon sa théorie cosmogonique, la création humaine est l’œuvre conjointe de deux entités distinctes : Sybilus, chargé de façonner l’enveloppe physique et matérielle de l’homme, et Telum-Dieu (ou Tehel’hum), le souffle divin qui y a insufflé la vie et l’âme.

 Une cosmogonie inédite et la théorie des premiers N’guggi

La lecture de cet ouvrage spéculatif exige, de l’aveu même de son auteur, de se défaire de toute idée préconçue. Jean-Paul Moumbembé y soutient l’apparition originelle de six premiers humains, baptisés les N’guggi, apparus en Éthiopie autour d’un arbre nourricier du même nom. Ce groupe primaire était constitué de trois couples distincts : un noir, un blanc, et un troisième à la peau vert-olive, symbolisant la nature. Détail troublant de cette révélation, ces premiers hommes seraient arrivés à la surface de la terre à l’âge mature de 66 ans, après avoir passé la première partie de leur existence dans le sous-sol terrien, au contact d’entités spirituelles.

*Photo de famille*

L’écrivain va encore plus loin dans son analyse métaphysique en décortiquant l’architecture même de l’esprit humain. Il classe les âmes créées par Dieu en cinq catégories bien précises, allant de l’âme traditionnelle transmise lors de la fécondation, à l’âme prima-vivifiante liée aux éléments vitaux tels que l’oxygène et le temps. Cette classification complexe inclut également les âmes métaphysique, neutre complémentaire et neutre initiée, chacune jouant un rôle spécifique dans l’équilibre biologique, social ou dans la rédemption spirituelle de l’être humain.

 De l’humanité procréée à l’humanité-synthèse

Le continent africain occupe une place centrale dans la chronologie spirituelle esquissée par le septuagénaire. L’Afrique australe y est présentée comme le témoin oculaire de la toute première humanité directement « créée », tandis que l’Afrique centrale aurait la lourde charge d’instruire l’humanité « procréée », c’est-à-dire l’humanité actuelle issue de la descendance des premiers N’guggi. Cette évolution millénaire doit, à terme, aboutir à l’émergence d’une « Humanité-Synthèse » composée de 2073 individus, destinée à évoluer vers une nouvelle dimension vibratoire.

La cérémonie de lancement/anniversaire

Crédit photos : BBO/Info241.com
L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité Le paysage littéraire gabonais s’est enrichi d’une publication pour le moins singulière ce samedi 30 mai. À l’occasion de son soixante-dixième anniver...
L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité Le paysage littéraire gabonais s’est enrichi d’une publication pour le moins singulière ce samedi 30 mai. À l’occasion de son soixante-dixième anniver...
L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité Le paysage littéraire gabonais s’est enrichi d’une publication pour le moins singulière ce samedi 30 mai. À l’occasion de son soixante-dixième anniver...
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L’avocat Jean-Paul Moumbembé célèbre ses 70 ans en explorant les origines métaphysiques de l’humanité Le paysage littéraire gabonais s’est enrichi d’une publication pour le moins singulière ce samedi 30 mai. À l’occasion de son soixante-dixième anniver...

« Cette œuvre s’inscrit dans une démarche résolument métaphysique, philosophique et spéculative, portant sur les origines de l’humanité et les grands questionnements qui entourent la condition humaine », a affirmé l’avocat, confirmant ainsi son profond attachement aux thématiques existentielles. Cette rencontre littéraire, qui s’est achevée par une longue séance de dédicaces dans une ambiance chaleureuse, confirme la volonté de l’auteur d’établir un véritable puits de connaissances mystiques, tout en laissant ouverte la réflexion sur le destin ultime de l’homme sur Terre.

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