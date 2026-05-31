Ndendé : L’empoisonneur en série présumé qui avait fui au Congo était en fait... un braconnier !

L’affaire qui défrayait la chronique dans le département de la Dola, au sud du Gabon, vient de connaître son épilogue judiciaire. Éloi Maganga, un grand chasseur connu sous le pseudonyme de « Cater », a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Mouila le mardi 26 mai dernier. Poursuivi par la rumeur publique qui l’accusait d’être l’auteur de morts en série à l’aide d’une poudre extraite du foie de panthère, l’homme est en réalité incarcéré pour des infractions strictement liées au braconnage d’espèces protégées.

L’emballement populaire trouve son origine dans le décès d’un employé de la mairie de Ndendé, survenu le 18 mai. Selon les précisions factuelles de l’enquête, cet individu, qui était déjà malade, s’était rendu à une veillée mortuaire avant d’être pris de malaise. D’abord reçu à l’hôpital départemental de la localité, il a finalement rendu l’âme en cours de route, lors de son évacuation sanitaire vers l’hôpital de l’Alliance chrétienne de Bongolo, situé à Lébamba. L’expertise médicale est formelle : aucun médecin légiste n’a établi de lien entre ce décès clinique et une prétendue intoxication au foie de panthère.

Une fuite avortée vers le Congo

Les investigations menées par les forces de l’ordre ont permis de reconstituer les véritables agissements du mis en cause. Les faits se sont déroulés au regroupement de villages de Moukoro, une zone située entre Ndendé et Doussala, à proximité immédiate de la frontière avec le Congo-Brazzaville. Éloi Maganga y a abattu deux panthères, prélevant leurs foies en violation flagrante de la législation gabonaise sur la protection de la faune. Interpellé une première fois par la gendarmerie de Moukoro, il a d’abord conduit les enquêteurs en forêt pour localiser les carcasses des félins.

*La prison de Mouila où séjourne depuis mardi le mis en cause*

Le braconnier a par la suite tenté de se soustraire à la procédure en prenant la fuite vers le Congo voisin. Sa cavale a été de courte durée : il a été rapidement intercepté par les forces de sécurité congolaises, qui l’ont ensuite remis aux gendarmes gabonais. Lors de ses auditions, l’intéressé a fermement « nié tout homicide », tout en citant plusieurs personnes de son entourage, ce qui a initialement conduit à des interpellations collatérales.

Aucune preuve d’empoisonnement selon le parquet de Mouila

Présenté devant le parquet de la République de Mouila le mardi 26 mai, le dossier a été purgé de ses allégations criminelles. Le ministère public a estimé qu’aucun élément matériel ou médical ne confirmait l’existence de victimes d’empoisonnement. En conséquence, les quatre autres personnes qui avaient été temporairement arrêtées dans le cadre de cette affaire ont été laissées en liberté provisoire, faute de charges suffisantes.

Seul le chasseur reste incarcéré à ce jour. L’enquête préliminaire se poursuit désormais exclusivement pour déterminer les infractions pénales exactes liées à la détention et au trafic d’organes d’espèces protégées. Cette clarification judiciaire documentée met ainsi un terme définitif à la psychose des « morts en série » qui s’était emparée de la ville de Ndendé et de ses environs.