vendredi 21 novembre 2025
    Nigeria : Un leader séparatiste condamné à la prison à vie pour terrorisme

    Publié le 20 novembre 2025
    International
    Nigeria : Un leader séparatiste condamné à la prison à vie pour terrorisme
    Nigeria : Un leader séparatiste condamné à la prison à vie pour terrorisme © 2025 D.R./Info241

    Le leader du mouvement séparatiste Peuple indigène du Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, a été condamné jeudi 20 novembre à la prison à vie pour “terrorisme” par un tribunal fédéral d’Abuja. Le juge James Omotosho, qui a écarté la peine de mort requise par le ministère public, a estimé que les exécutions étaient désormais « mal vues », préférant une réclusion à perpétuité « dans l’intérêt de la justice ». Le verdict sanctionne des accusations d’incitation à la désobéissance, d’appels à la violence et de tentatives de saper l’ordre constitutionnel.

    Cette condamnation marque l’aboutissement d’un feuilleton judiciaire de près de dix ans, décrit par la BBC comme un processus « dramatique ». Relativement inconnu jusqu’en 2009, Nnamdi Kanu s’était imposé dans l’espace public nigérian en fondant Radio Biafra, une station émettant depuis Londres et faisant activement campagne pour la création d’un État indépendant igbo. En 2014, il crée l’IPOB, organisation interdite par les autorités en 2017, dont la branche armée a été accusée de meurtres et d’actions violentes dans le sud-est du pays.

    Arrêté dans des conditions contestées en 2021, puis brièvement libéré par un arrêt de la Cour d’appel en 2023 avant que la Cour suprême ne réactive l’ensemble des charges, Nnamdi Kanu reste une figure polarisante. Sa condamnation pourrait raviver des tensions dans le sud-est du Nigeria, où le mouvement séparatiste conserve un important soutien populaire malgré son interdiction.

