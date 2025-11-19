Buscador
vendredi 21 novembre 2025
    Nigéria : L'Unicef réclame la sécurisation des écoles après l'enlèvement de 25 filles

    Publié le 19 novembre 2025
    International
    Nigéria : L'Unicef réclame la sécurisation des écoles après l'enlèvement de 25 filles
    Nigéria : L’Unicef réclame la sécurisation des écoles après l’enlèvement de 25 filles © 2025 D.R./Info241

    L’Unicef a condamné l’attaque perpétrée le 17 novembre contre un internat de filles dans l’État nigérian de Kebbi, où une enseignante a été tuée et vingt-cinq élèves enlevées. Dans un communiqué publié ce 18 novembre sur son site officiel, l’agence onusienne appelle les autorités à renforcer d’urgence la sécurité dans les établissements scolaires, régulièrement pris pour cibles dans le nord du pays.

    L’organisation rappelle que « cette tragédie souligne une fois de plus l’urgence de protéger les enfants, les écoles et le personnel qui assure leur éducation ». Elle présente ses condoléances aux familles touchées et exige la libération immédiate et sans condition des jeunes filles enlevées.

    L’Unicef souligne enfin que le Nigeria est signataire de la déclaration « écoles sûres » depuis 2015, un engagement qui devrait, selon elle, se traduire par des mesures concrètes pour sécuriser durablement l’accès à l’éducation. Les enlèvements contre rançon continuent pourtant de sévir dans la région, où les groupes armés multiplient les attaques contre les établissements scolaires.

