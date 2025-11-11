Guinée : Lancement de l’un des plus grands projets d’extraction de minerai de fer au monde

La Guinée a inauguré ce mardi 11 novembre près de Conakry, le plus vaste projet minier de la planète. Le gisement de Simandou, niché à 1 600 mètres d’altitude dans le sud-est du pays, entre dans sa phase d’exploitation, marquant un tournant historique pour la nation ouest-africaine. Autrefois recouverte de forêt vierge, la montagne a été transformée en une immense mine à ciel ouvert d’où jaillit le minerai de fer le plus pur jamais découvert. Le chantier, d’un coût total de 20 milliards de dollars, a mobilisé 11 000 ouvriers et permis à la Guinée de réunir pour la première fois les capitaux occidentaux et chinois autour d’un même projet industriel.

Le consortium Simfer, formé par Rio Tinto et le géant chinois Chinalco, a bâti un véritable empire logistique : une voie ferrée de 650 km, 26 ponts, 27 km de tunnels et un port minéralier à Morébaya, d’où les premières tonnes de minerai viennent d’être expédiées vers la Chine en présence du président Mamadi Doumbouya. Ce port, encore en construction, illustre la démesure du projet : les premiers empileurs géants y déversent déjà des milliers de tonnes de fer transportées par des trains de 100 wagons. Selon les prévisions, 120 millions de tonnes seront extraites chaque année, propulsant la Guinée au troisième rang mondial des exportateurs de fer, derrière l’Australie et le Brésil.

La mine de Simandou, dont le minerai présente une teneur en fer supérieure à 67 %, constitue une ressource stratégique pour la production d’un acier moins polluant. Au-delà de la performance technique, ce projet s’inscrit dans la vision “Simandou 2040”, portée par le président Doumbouya, qui vise à transformer la richesse minière du pays en développement durable. Les revenus issus de la Compagnie du transguinéen (CTG) et des exportations financeront la formation, l’éducation et l’industrialisation locale, tandis que des partenaires français comme Egis et Alstom apportent leur expertise. Pour Conakry, Simandou incarne plus qu’une prouesse économique : une renaissance nationale, symbole d’une Guinée qui s’affirme désormais comme un acteur incontournable de l’industrie mondiale du fer.