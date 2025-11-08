Buscador
vendredi 14 novembre 2025
    CNAMGS : Une militaire de haut rang choisie pour diriger la caisse d'assurance maladie du Gabon

    Publié le 8 novembre 2025
    Santé
    CNAMGS : Une militaire de haut rang choisie pour diriger la caisse d’assurance maladie du Gabon
    CNAMGS : Une militaire de haut rang choisie pour diriger la caisse d’assurance maladie du Gabon © 2025 D.R./Info241

    Le général de corps d’armée, Pr Béatrice Yvette Nguema Edzang, a été choisie ce vendredi 7 novembre pour prendre la tête de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), à l’issue du Conseil d’administration tenu du 6 au 7 novembre au siège de l’institution. Cette décision, prise après l’examen de 140 candidatures, marque une étape majeure dans la volonté de redonner à la caisse un pilotage rigoureux et discipliné.

    Militaire de haut rang et médecin universitaire, le Pr Nguema Edzang s’est distinguée par sa carrière exemplaire dans la santé publique. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), où elle a initié plusieurs réformes de modernisation. Sa désignation à la CNAMGS doit encore être validée par le Conseil des ministres, avant qu’elle ne succède officiellement à Nadia Christelle Koye, suspendue le mois dernier.

    Cette nomination s’inscrit dans la volonté des autorités de confier les leviers de la sécurité sociale à des profils réputés pour leur intégrité et leur sens de la gestion publique. Parallèlement, le Conseil d’administration de la CNAMGS a validé le rapport d’activités de janvier à octobre 2025 et adopté le budget prévisionnel jusqu’à la fin de l’année, dans un contexte de réformes structurelles visant à renforcer la performance du système de protection sociale au Gabon.

