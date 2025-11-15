Gabon : Les députés élus convoqués ce samedi pour accomplir les formalités avant la session inaugurale

À quelques heures de leur entrée officielle en fonction, les 145 députés élus lors des législatives des 27 septembre et 11 octobre 2025 ont été invités à accomplir les formalités administratives préalables. Selon un communiqué du secrétaire général de l’Assemblée nationale, Patrick Ndongo, les élus doivent se présenter ce samedi 15 novembre, entre 10 heures et 14 heures, à la salle Indjendjet Gondjout au Palais Léon-Mba de Libreville.

Les députés devront fournir plusieurs documents, dont deux demi-cartes photo, un curriculum vitae et une copie légalisée de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport. Ces démarches sont indispensables avant la session inaugurale du lundi 17 novembre à 14 heures, qui se tiendra à huis clos et permettra l’élection du Bureau de la Chambre basse de la 14e législature où siègeront 18 ex ministres démissionnaires.

La présence de tous les députés est vivement souhaitée afin d’assurer le bon déroulement de cette nouvelle étape institutionnelle marquant l’installation de la première Assemblée nationale de la Ve République.