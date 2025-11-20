Buscador
Libreville, le
vendredi 21 novembre 2025
    Port-Gentil : Une campagne pour renforcer la médiation scolaire

    Publié le 20 novembre 2025 à 18h31min MàJ : //
    Société
    Port-Gentil : Une campagne pour renforcer la médiation scolaire
    Port-Gentil : Une campagne pour renforcer la médiation scolaire © 2025 D.R./Info241

    Pour répondre à la hausse des violences en milieu scolaire dans le bassin pédagogique de Port-Gentil, l’organisation Médiation Pour Tous a conduit, du 18 au 20 novembre, une campagne de sensibilisation destinée aux encadreurs pédagogiques du CES du Parc. L’objectif principal est de promouvoir la médiation comme outil structuré de résolution des conflits au sein des établissements scolaires.

    Créée il y a cinq ans, l’ONG travaille régulièrement à la prévention des violences scolaires. Selon son responsable des relations extérieures, Carlety Babika Dieki, cette session a permis de présenter aux encadreurs des notions pratiques liées à la gestion des conflits, notamment la communication, l’identification des situations problématiques, l’exploration des solutions possibles et la formalisation d’accords de médiation. Des mises en situation ont également été organisées afin de faciliter l’assimilation des outils.

    Médiation Pour Tous prévoit de poursuivre ses interventions dans d’autres établissements du bassin pédagogique de l’Ogooué-Maritime, avec l’ambition progressive d’implanter des clubs de médiateurs scolaires. L’ONG, déjà active dans plusieurs écoles, souhaite adapter sa méthodologie aux réalités locales pour contribuer à la réduction durable des violences en milieu scolaire.

