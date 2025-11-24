Gabon : 15 journalistes en formation pour mieux combattre la désinformation

L’Université internationale de Libreville (UIL) Berthe et Jean a accueilli ces derniers jours une session de renforcement des capacités destinée à une quinzaine de journalistes gabonais. Initiée par l’ONG Médias & Démocratie, avec l’appui de l’ambassade de France et du ministère de la communication, cette formation de quinze jours vise à doter les professionnels des médias d’outils modernes pour contrer la désinformation et s’adapter à l’évolution rapide des pratiques journalistiques.

Durant deux semaines, des journalistes issus de la presse publique, privée et des médias en ligne ont été formés aux techniques d’analyse, de vérification et de rigueur éditoriale. Une démarche devenue indispensable dans un paysage médiatique saturé de contenus trompeurs. Pour Désiré Ename, président de Médias & Démocratie section Gabon, cette exigence constitue le socle de toute information fiable. « Aucun journaliste ne peut informer sans lutter contre la propagande et les fausses nouvelles », a-t-il rappelé, citant Jacques Attali : « L’information est un combat pour la vérité, pour la rigueur, pour l’éthique. »

Le responsable a également insisté sur la nécessité de maîtriser les nouveaux outils, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle : « Nous devons doter les professionnels d’un savoir-faire solide pour répondre aux défis contemporains. » Une orientation pleinement soutenue par les partenaires institutionnels. Présent à la cérémonie, l’ambassadeur de France, Fabrice Mauriès, a rappelé la portée citoyenne de la profession : « Informer avec rigueur, c’est protéger la société et renforcer la démocratie. Le devoir d’informer est un acte de service public. »

Le directeur de cabinet du ministre de la communication, Rendambo Guillaume, a pour sa part réaffirmé l’engagement de l’État à promouvoir une presse plus responsable et mieux outillée. « La presse est un pilier essentiel de la démocratie. En renforçant les compétences des journalistes, nous consolidons un espace public plus éclairé et plus pluraliste. », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d’une profession plus structurée dans un contexte de transition politique.

Lancée en 2022, l’initiative de Médias & Démocratie inclut également un volet d’immersion internationale. Après un premier groupe envoyé en France, huit nouveaux journalistes gabonais se rendront prochainement à Montpellier pour une immersion dans des universités et salles de rédaction françaises. Un dispositif que Désiré Ename considère comme « indispensable » pour moderniser durablement le paysage médiatique national.

La session s’est achevée par la remise de parchemins aux participants, un acte symbolique qui scelle leur engagement à contribuer à une presse gabonaise plus professionnelle, plus éthique et davantage résiliente face aux défis contemporains.