Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 21 novembre 2025
  • 804
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Colombie : sept mineurs tués dans un bombardement contre les dissidences des FARC

    Publié le 16 novembre 2025 à 10h13min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/colombie-sept-mineurs-tues-dans-un-bombardement-contre-les,2620
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Bangui Financial Days 2025 : la Centrafrique se rêve en nouveau hub financier de l’Afrique centrale

    Royaume-Uni : Le Gabon cité parmi les pays menacés de sanctions sur les visas

    Mondial 2026 : Le Gabon laminé par le Nigeria, renonce dans la douleur à son rêve de qualification

    Bangui Financial Days 2025 : 300 décideurs réunis pour faire de la Centrafrique un hub financier régional

    Mort du major Mbegha Allou en Guinée équatoriale : 14 ans après, le Gabon n’a toujours pas rendu justice à son soldat

    International
    Colombie : sept mineurs tués dans un bombardement contre les dissidences des FARC
    Colombie : sept mineurs tués dans un bombardement contre les dissidences des FARC © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le ministère colombien de la Défense a confirmé samedi la mort de sept adolescents, tous mineurs, lors d’un bombardement aérien mené le 10 novembre contre une faction dissidente des ex-FARC, l’EMC, dans le département de Guaviare. L’opération, qui visait des chefs de la guérilla, a fait près de 26 morts selon les autorités. Le gouvernement reconnaît que les sept jeunes figuraient parmi les combattants recrutés de force par le groupe armé.

    Dans un communiqué, la Défense a exprimé son “profond regret” face à la mort de ces mineurs enrôlés illégalement, rappelant que le recrutement forcé est un crime de guerre. Malgré ces pertes, le ministère assure que l’opération a été menée dans le respect du droit international humanitaire, et qu’elle avait pour but de protéger 20 soldats exposés à une menace imminente. L’armée précise que le bombardement ciblait deux hauts responsables : alias Pescado et alias Jimmy Martínez, figures centrales du narcotrafic et d’attaques récentes contre des civils.

    Cette intensification des frappes aériennes s’inscrit dans une stratégie renforcée du président Gustavo Petro, sous pression des États-Unis, pour affaiblir les groupes armés impliqués dans le trafic de drogue. L’EMC, plus importante dissidence des ex-FARC, est active dans plusieurs régions et continue de financer ses opérations par le narcotrafic, l’exploitation minière illégale et le recrutement forcé de mineurs.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève