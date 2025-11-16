Colombie : sept mineurs tués dans un bombardement contre les dissidences des FARC

Le ministère colombien de la Défense a confirmé samedi la mort de sept adolescents, tous mineurs, lors d’un bombardement aérien mené le 10 novembre contre une faction dissidente des ex-FARC, l’EMC, dans le département de Guaviare. L’opération, qui visait des chefs de la guérilla, a fait près de 26 morts selon les autorités. Le gouvernement reconnaît que les sept jeunes figuraient parmi les combattants recrutés de force par le groupe armé.

Dans un communiqué, la Défense a exprimé son “profond regret” face à la mort de ces mineurs enrôlés illégalement, rappelant que le recrutement forcé est un crime de guerre. Malgré ces pertes, le ministère assure que l’opération a été menée dans le respect du droit international humanitaire, et qu’elle avait pour but de protéger 20 soldats exposés à une menace imminente. L’armée précise que le bombardement ciblait deux hauts responsables : alias Pescado et alias Jimmy Martínez, figures centrales du narcotrafic et d’attaques récentes contre des civils.

Cette intensification des frappes aériennes s’inscrit dans une stratégie renforcée du président Gustavo Petro, sous pression des États-Unis, pour affaiblir les groupes armés impliqués dans le trafic de drogue. L’EMC, plus importante dissidence des ex-FARC, est active dans plusieurs régions et continue de financer ses opérations par le narcotrafic, l’exploitation minière illégale et le recrutement forcé de mineurs.