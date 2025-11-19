Buscador
mardi 25 novembre 2025
    Gabon : La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat lancée sous le signe de l'audace collective

    Publié le 19 novembre 2025
    Soutenez Info241 !

    Gabon : La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat lancée sous le signe de l’audace collective
    Gabon : La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat lancée sous le signe de l’audace collective © 2025 D.R./Info241

    La 9ᵉ édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) s’est ouverte ce 17 novembre au Gabon, portée par l’association Agir pour une Jeunesse Autonome (APJA). Placé sous le thème « Together We Build, Ensemble, nous construisons », l’événement ambitionne de stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes et d’encourager la création d’initiatives viables dans un contexte économique encore fragile. Ateliers, masterclass et rencontres sont programmés simultanément à Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, Moanda et Tchibanga, avec l’appui d’institutions comme la Chambre de commerce.

    L’APJA insiste sur l’importance d’un accompagnement concret des porteurs de projets. « Les faibles se trouvent des excuses, les forts se trouvent des raisons… Donnons-nous les raisons d’être forts », a lancé son président-fondateur, Roger Phillipe Eteno, lors du lancement. Cette édition met l’accent sur des compétences clés telles que la gestion de projet, l’innovation ou encore le marketing digital, tout en encourageant un dialogue intergénérationnel entre entrepreneurs établis et jeunes créateurs en devenir.

    Soutenu par le ministère en charge de l’Entrepreneuriat et des PME, l’événement veut devenir un vecteur national de dynamisation des petites entreprises et de structuration de projets. Mais des défis persistent, notamment l’accès au financement et la formalisation. « Entreprendre, c’est d’abord une initiative personnelle… Osez, osez et osez encore », a rappelé l’entrepreneur gabonais Erouane Okenkali. À travers cette édition, l’APJA souhaite faire de la SME un rendez-vous incontournable pour catalyser une nouvelle culture de l’audace et de l’innovation au Gabon.

