Nigeria : 50 des 303 élèves enlevés parviennent à s’échapper de leurs ravisseurs armés

Cinquante élèves de l’école catholique St. Mary Private Primary and Secondary Schools, dans l’État du Niger vendredi dernier, sont parvenus à échapper à leurs ravisseurs et ont déjà retrouvé leurs familles. L’information a été confirmée ce dimanche par Bulus Yohanna, président de la Christian association of nigeria (CAN) pour l’État du Niger, dans un communiqué signé par son assistant, Daniel Atori. La fuite des enfants a été découverte après une visite aux parents concernés.

Selon la CAN, 236 élèves restent toujours captifs, dont trois enfants appartenant à des membres du personnel et quatorze élèves du secondaire. Au total, 253 enfants et 12 membres du personnel sont encore détenus par les ravisseurs. L’attaque, menée il y le 21 novembre par des hommes armés, avait initialement conduit à l’enlèvement de 303 enfants, créant une onde de choc dans tout le pays.

Le responsable religieux, tout en exprimant un « soulagement » pour le retour des cinquante enfants, a appelé à maintenir les prières et la mobilisation pour obtenir la libération des autres. « Nous exhortons chacun à rester calme et à continuer de prier pour le retour rapide et sain de tous les otages », a-t-il déclaré. Les autorités continuent de collaborer avec les forces de sécurité, les chefs communautaires et les familles pour accélérer les recherches.