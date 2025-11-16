Gabon : Le géant de la grande distribution Ceca-Gadis contraint de réduire de 42% ses magasins

Le groupe Ceca-Gadis, pilier historique de la grande distribution au Gabon, traverse l’une des plus graves crises de son histoire. L’entreprise a confirmé la fermeture d’une quarantaine de magasins à l’échelle nationale, ramenant son réseau de 103 à environ 60 points de vente soit une réduction de près de 42%. Cette décision, entérinée lors du dernier conseil d’administration et confirmée le 14 novembre par l’administratrice-directrice générale Isabelle Essonghe, concerne notamment les enseignes Gaboprix, Cecado et plusieurs autres points de proximité.

La direction justifie cette restructuration sévère par la nécessité d’éviter la faillite. Depuis la suppression de l’aide de l’État en 2018, la situation financière du groupe s’est considérablement détériorée, au point d’afficher un recul de 18 % de son résultat net en 2024. Face à un environnement économique de plus en plus concurrentiel et à des charges fiscales élevées, l’entreprise dit ne plus pouvoir soutenir l’ensemble de son réseau. « Ces dix dernières années, les bénéfices de la société n’ont servi qu’à couvrir des obligations fiscales », déplore l’ADG.

Pour relancer la machine, Ceca-Gadis lance un plan de redressement ambitieux baptisé Excellence 2024-2027 : à la reconquête du marché. Ce programme repose sur deux leviers : la transformation et la différenciation. Il prévoit la modernisation de l’image du groupe, la digitalisation, l’optimisation logistique, la normalisation des processus internes, ainsi que le soutien aux producteurs locaux et à l’entrepreneuriat. Objectif affiché : retrouver un positionnement solide et redevenir un acteur incontournable et innovant de la distribution au Gabon.