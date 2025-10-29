Buscador
jeudi 30 octobre 2025
    Publié le 29 octobre 2025 à 14h19min MàJ : 29 octobre 2025 à 14h21min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Sports
    Barrages du Mondial 2026 : le Gabon fixé sur son sort, le Nigeria à vaincre le 13 novembre !
    Barrages du Mondial 2026 : le Gabon fixé sur son sort, le Nigeria à vaincre le 13 novembre ! © 2025 D.R./Info241
    Le sort du Gabon est désormais connu. La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mardi 28 octobre, le calendrier officiel des barrages africains du Mondial 2026. Parmi les quatre nations encore en lice — le Gabon, le Nigeria, le Cameroun et la République démocratique du Congo —, les Panthères ouvriront la compétition face aux Super Eagles le 13 novembre prochain à Rabat, au Maroc.

    La rencontre Nigeria vs Gabon se disputera à 17h00 (heure locale et du Gabon) au stade El Barid de Rabat. Ce choc inaugural marquera le coup d’envoi du mini-tournoi qualificatif prévu du 13 au 16 novembre 2025, organisé par la CAF et les autorités marocaines. En cas de victoire, les Panthères affronteront en finale le vainqueur de Cameroun – République démocratique du Congo, programmé le même jour à 20h00 au Complexe sportif Prince Moulay El Hassan.

    Un match couperet pour l’histoire

    Pour le Gabon, cette rencontre face au Nigeria représente bien plus qu’un simple match : c’est une porte ouverte vers le rêve mondial. Jamais encore le pays n’a participé à une phase finale de Coupe du monde. Une victoire face aux Super Eagles, géant du football africain, rapprocherait les hommes de Thierry Mouyouma d’un exploit historique.

    Les Panthères peuvent compter sur un effectif en grande forme, porté par Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et Mario Lemina, piliers du dispositif de Mouyouma. L’expérience de ces cadres, combinée à des joueurs comme Aaron Appindangoye ou Guélor Kanga, pourrait peser lourd dans la balance face à un Nigeria qui reste imprévisible.

    Le Maroc, théâtre du verdict africain

    Les demi-finales et la finale se tiendront à Rabat, dans des stades ultramodernes : El Barid et Prince Héritier Moulay El Hassan. La grande finale aura lieu le 16 novembre à 20h00, et le vainqueur de ce tournoi rejoindra les barrages intercontinentaux prévus en mars 2026, où il disputera la dixième et dernière place africaine pour le Mondial.

    Le compte à rebours est lancé. À Rabat, le 13 novembre, le Gabon jouera l’un des matchs les plus importants de son histoire récente. En cas de succès, il ne restera plus qu’une marche à gravir pour voir enfin flotter le drapeau gabonais lors d’une Coupe du monde FIFA.

