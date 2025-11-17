Buscador
Libreville, le
vendredi 21 novembre 2025
    Gabon : Le tout nouveau maire de Libreville prend les clés de l’hôtel de ville

    Publié le 17 novembre 2025 à 18h49min MàJ : //
    Politique
    Gabon : Le tout nouveau maire de Libreville prend les clés de l’hôtel de ville
    Gabon : Le tout nouveau maire de Libreville prend les clés de l’hôtel de ville © 2025 D.R./Info241

    Le nouveau maire de Libreville, Pierre Matthieu Obame Etoughe, a officiellement pris les commandes de l’hôtel de ville ce lundi 1è novembre , à l’issue d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann Immongault. Elu le 9 novembre, cette installation met fin à la délégation spéciale qui administrait la capitale depuis 2023, une période assurée notamment par Adrien Nguema Mba et le général Jules Ibrahim Rapontchombo.

    La nouvelle équipe municipale élue

    Représentant le chef de l’État, Hermann Immongault a rappelé que cette passation de pouvoir marque le début « d’un mandat de rupture avec les anciennes habitudes, d’exemplarité citoyenne et d’efficacité ». Il a fixé un cap ferme : digitalisation des taxes municipales, mise en service de parkings payants dans les zones stratégiques, amélioration du ramassage des ordures et fin des occupations illégales de l’espace public. « Le temps des promesses et des éléphants blancs est révolu », a-t-il prévenu, ajoutant qu’« il n’y aura que deux options : réussir ou réussir  ».

    Dans son discours d’investiture, Pierre Matthieu Obame Etoughe, premier maire UDB de Libreville depuis la transition politique engagée dans le pays, a exprimé sa gratitude avant de dévoiler ses priorités : renforcer la propreté urbaine, moderniser les services municipaux, lutter contre l’insécurité, assainir le foncier et rétablir une relation directe entre citoyens et administration locale. « Libreville doit avancer, et elle avancera avec tous ses enfants », a-t-il assuré, promettant une gestion rigoureuse et de proximité.

