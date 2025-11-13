Buscador
Libreville, le
dimanche 16 novembre 2025
    Pérou : 37 morts et 25 blessés après la chute d’un bus d’un ravin de 200 mètres

    Publié le 13 novembre 2025 à 08h01min MàJ : //
    International
    Pérou : 37 morts et 25 blessés après la chute d’un bus d’un ravin de 200 mètres
    Pérou : 37 morts et 25 blessés après la chute d’un bus d’un ravin de 200 mètres © 2025 D.R./Info241

    Un bus interprovincial de la société Llamosas est tombé dans un ravin de 200 mètres au kilomètre 780 de la route panaméricaine Sud, dans le district d’Ocoña (province de Camaná, Arequipa), faisant au moins 37 morts et 25 blessés. L’accident s’est produit dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre, après une collision frontale avec un pick-up qui aurait envahi la voie opposée.

    Selon la police nationale du Pérou, le bus, qui reliait Chala à Arequipa, a chuté dans le vide avant de s’écraser à proximité du fleuve Ocoña. Les opérations de secours ont duré plus de deux heures, mobilisant pompiers, policiers et volontaires. Les corps des victimes ont été extraits à l’aide d’engins lourds, tandis que les blessés ont été évacués vers l’hôpital de Camaná et le centre de santé d’Ocoña.

    Le chauffeur du pick-up, dont le test d’alcoolémie s’est révélé positif, a été arrêté. Ce tronçon de la Panaméricaine Sud est tristement célèbre : il y a sept ans, un accident similaire au même endroit avait causé la mort de 44 personnes, relançant une fois de plus le débat sur la sécurité routière au Pérou.

