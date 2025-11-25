Buscador
Libreville, le
jeudi 27 novembre 2025
    Drogue

    Une gabonaise tente de livrer du cannabis à son petit ami en prison.. et finit incarcérée à son tour

    Publié le 25 novembre 2025 à 12h17min MàJ : 25 novembre 2025 à 12h20min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Une gabonaise tente de livrer du cannabis à son petit ami en prison.. et finit incarcérée à son tour
    Une gabonaise tente de livrer du cannabis à son petit ami en prison.. et finit incarcérée à son tour © 2025 D.R./Info241
    L’histoire paraît sortie d’une série télévisée, mais elle s’est bel et bien déroulée à Franceville (Haut-Ogooué). Une jeune gabonaise de 25 ans a été arrêtée mardi dernier pour tentative présumée d’introduction de cannabis en prison. Davila Tsougoulafou s’était rendue à la maison d’arrêt de Yéné pour apporter des vivres à son petit ami incarcéré. La visite se déroulait normalement jusqu’au contrôle de routine effectué par les agents pénitentiaires. C’est à ce moment que la situation a basculé. La découverte d’un paquet soigneusement dissimulé a conduit à son interpellation immédiate.

    Selon les éléments rapportés ce lundi par L’Union, la jeune femme transportait une quantité de cannabis enveloppée dans du scotch et glissée dans son sac. Les agents pénitentiaires ont rapidement identifié la nature du produit grâce à leur vigilance habituelle. Cette saisie a permis d’éviter l’entrée de stupéfiants dans l’établissement, un enjeu constant pour les autorités pénitentiaires. La visiteuse a été remise sans délai à l’Office central antidrogue (Ocad). Les enquêteurs ont alors entamé les vérifications pour déterminer l’origine du produit et le degré d’implication de la suspecte.

    Présentée le lendemain devant le magistrat instructeur du tribunal de première instance de Franceville, Davila Tsougoulafou a été longuement entendue. Les faits qui lui sont reprochés portent sur une tentative d’introduction de produits stupéfiants en milieu carcéral. Elle a également été interrogée sur la détention illégale de cannabis découverte dans son sac. À l’issue de l’audition, le magistrat a décidé de son placement en détention préventive. Cette mesure a été immédiatement exécutée.

    L’ironie de l’affaire réside dans l’issue inattendue pour la mise en cause. Davila Tsougoulafou se retrouve désormais incarcérée dans la même prison que son compagnon, celui-là même qu’elle cherchait, semble-t-il, à approvisionner. L’affaire a fait le tour de Franceville en provoquant étonnement et commentaires moqueurs. Elle rappelle toutefois les difficultés rencontrées par les services pénitentiaires face aux tentatives d’introduction de stupéfiants. Les autorités soulignent leur détermination à renforcer la surveillance pour limiter ce type d’incidents.

    @info241.com
