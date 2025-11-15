Mali : Deux chaînes françaises suspendues pour “fausses informations” sur le blocus du carburant

Les autorités maliennes ont suspendu ce vendredi les chaînes privées françaises TF1 et LCI, accusées d’avoir diffusé des « informations non vérifiées » concernant le blocus du carburant imposé au pays par le groupe jihadiste JNIM. La Haute autorité de la communication (HAC) reproche notamment aux deux médias d’avoir affirmé que la junte aurait interdit la vente de carburant et que certaines régions seraient totalement sous blocus.

Depuis septembre, le groupe affilié à al-Qaïda impose en effet un blocus sur les approvisionnements en carburant du Mali, provoquant pénuries, files interminables aux stations-service et aggravation de la situation sécuritaire. Plusieurs ambassades occidentales, dont celles des États-Unis et de la France, ont d’ailleurs recommandé à leurs ressortissants de quitter le pays.

Cette décision intervient alors que le Mali, comme ses voisins le Niger et le Burkina Faso, est dirigé par une junte militaire depuis plusieurs années. Malgré les promesses de rétablir la sécurité, les violences ont explosé dans le Sahel, avec un nombre record d’attaques et de civils tués par les groupes armés comme par les forces gouvernementales, selon plusieurs analyses.