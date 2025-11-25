Transgabonais : Une caravane de 4 jours pour découvrir un réseau ferré de près de 650 kilomètres

Dès ce mercredi et durant quatre jours, une caravane d’acteurs institutionnels, économiques et associatifs remontera l’intégralité du Transgabonais, soit 648 kilomètres de voie ferrée reliant Owendo à Franceville. L’objectif : offrir une immersion au plus près de cette infrastructure stratégique, comprendre son fonctionnement et mesurer l’impact économique des activités qu’elle irrigue dans cinq provinces.

Organisée du 26 au 30 novembre 2025, cette caravane est une initiative conjointe de l’Agence Française de Développement et de l’Union Européenne, soutenue par le gouvernement gabonais et son concessionnaire, la Setrag. Elle vise à renforcer la compréhension du rôle du rail et à encourager une meilleure appropriation du Transgabonais par les populations.

Un parcours jalonné d’étapes économiques majeures

Au fil du trajet, les caravaniers marqueront des haltes dans quatre gares emblématiques, chacune illustrant un pan essentiel de l’économie nationale. À La Lopé, la visite sera axée sur la préservation de la faune et des écosystèmes, moteur du tourisme et de la conservation environnementale. À Lastourville, l’accent sera mis sur la filière forestière, ressource stratégique de la région.

La caravane en detail :

Étape Localité / Gare Thématique principale Activités observées Jour 1 Owendo → La Lopé Environnement & conservation Préservation de la faune, initiatives écotouristiques, gestion des écosystèmes Jour 2 La Lopé → Lastourville Filière forestière Exploitation, transformation du bois, logistique forestière appuyée par le rail Jour 3 Lastourville → Moanda Industrie minière Extraction, acheminement du minerai, rôle du Transgabonais dans l’activité minière Jour 4 Moanda → Franceville Services & développement local Services aux populations, organisation territoriale, mobilité ferroviaire

Moanda constituera l’un des temps forts du périple, avec la découverte des activités minières, piliers de l’économie gabonaise. Enfin, à Franceville, les visiteurs pourront observer l’organisation des services destinés aux populations et l’importance du rail dans la desserte des centres urbains.

Un outil de développement accompagné par une modernisation constante

Cette caravane s’inscrit dans un contexte où le Transgabonais poursuit sa transformation, après sa réhabilitation dans le cadre du Programme de Remise à Niveau. Le réseau bénéficie désormais du Programme de Modernisation et de Sécurisation, financé par l’Union Européenne via l’initiative Global Gateway. Ce chantier doit permettre de renforcer la sécurité des infrastructures et de digitaliser progressivement les principales procédures ferroviaires.

En parallèle, la démarche cherche à soutenir les opérateurs industriels et logistiques qui dépendent du rail, tout en identifiant les pistes d’amélioration nécessaires pour optimiser l’utilisation du réseau dans les prochaines années.

Un réseau structurant pour la cohésion nationale et l’intégration économique

En mettant en lumière le Transgabonais, cette caravane rappelle le rôle central du rail dans la circulation des biens, des personnes et des richesses. Axe majeur de mobilité, il contribue à relier les territoires, soutenir les filières productives et renforcer la cohésion nationale.

Au terme de ces quatre jours, les organisateurs espèrent que cette immersion permettra de mieux comprendre la vocation du Transgabonais et de souligner les enjeux d’un réseau appelé à jouer un rôle croissant dans le développement économique du Gabon.