Ghana : six morts dans une bousculade lors du recrutement militaire à Accra

Une tragédie a frappé le Ghana ce mercredi 12 novembre au stade El-Wak d’Accra, où devait débuter l’exercice de recrutement des Forces armées pour la période 2025/2026. Selon un communiqué officiel du quartier général des Forces armées, six candidats ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessés à la suite d’une bousculade survenue aux premières heures de la journée.

Les premières enquêtes évoquent un « afflux inattendu de candidats » ayant forcé les barrières de sécurité avant l’heure prévue du début des sélections, fixée à 06h20. Cette ruée désordonnée a provoqué un mouvement de foule fatal. Les blessés ont été immédiatement évacués vers le 37 Military Hospital, où ils reçoivent des soins d’urgence. L’armée a indiqué que des équipes médicales travaillent sans relâche pour stabiliser les personnes touchées, et que les familles des victimes seront informées dans les plus brefs délais.

Le président John Dramani Mahama s’est rendu dans l’après-midi au chevet des blessés, accompagné du ministre de la Défense, du ministre de l’Agriculture et du chef d’état-major de la Défense. Cette visite visait à exprimer la solidarité de l’État aux familles endeuillées et à ceux encore hospitalisés. Cet incident dramatique relance le débat sur les conditions d’organisation des recrutements militaires au Ghana, où la forte affluence des candidats met régulièrement à l’épreuve les dispositifs de sécurité.