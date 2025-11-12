Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le jeudi 19 février 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
L'info en bref...

Ghana : six morts dans une bousculade lors du recrutement militaire à Accra

Publié le 12 novembre 2025 à 23h29min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/ghana-six-morts-dans-une-bousculade-lors-du-recrutement,2613
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Cybercriminalité : Interpol et 16 pays africains saisissent 651 escrocs et près de 2,6 milliards de FCFA

Suspension des réseaux sociaux au Gabon : La Présidence avoue un bras de fer avec le géant Meta

Objets africains mis aux enchères ce mercredi en France : DiaspAura vent debout, dénonce une « continuité coloniale »

Brésil : Les étudiants gabonais totalisent jusqu’à 5 mois de bourses impayés par l’État

Russie : 200 étudiants gabonais privés de bourse depuis près de 6 mois

International
Ghana : six morts dans une bousculade lors du recrutement militaire à Accra
Ghana : six morts dans une bousculade lors du recrutement militaire à Accra © 2025 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Une tragédie a frappé le Ghana ce mercredi 12 novembre au stade El-Wak d’Accra, où devait débuter l’exercice de recrutement des Forces armées pour la période 2025/2026. Selon un communiqué officiel du quartier général des Forces armées, six candidats ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessés à la suite d’une bousculade survenue aux premières heures de la journée.

Les premières enquêtes évoquent un « afflux inattendu de candidats » ayant forcé les barrières de sécurité avant l’heure prévue du début des sélections, fixée à 06h20. Cette ruée désordonnée a provoqué un mouvement de foule fatal. Les blessés ont été immédiatement évacués vers le 37 Military Hospital, où ils reçoivent des soins d’urgence. L’armée a indiqué que des équipes médicales travaillent sans relâche pour stabiliser les personnes touchées, et que les familles des victimes seront informées dans les plus brefs délais.

Le président John Dramani Mahama s’est rendu dans l’après-midi au chevet des blessés, accompagné du ministre de la Défense, du ministre de l’Agriculture et du chef d’état-major de la Défense. Cette visite visait à exprimer la solidarité de l’État aux familles endeuillées et à ceux encore hospitalisés. Cet incident dramatique relance le débat sur les conditions d’organisation des recrutements militaires au Ghana, où la forte affluence des candidats met régulièrement à l’épreuve les dispositifs de sécurité.

Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève