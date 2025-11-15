Buscador
Libreville, le
vendredi 21 novembre 2025
    CAN 2026 de handball : Le Gabon hérite d’une poule relevée mais abordable

    Publié le 15 novembre 2025 à 19h37min
    Sports
    CAN 2026 de handball : Le Gabon hérite d’une poule relevée mais abordable
    CAN 2026 de handball : Le Gabon hérite d’une poule relevée mais abordable © 2025 D.R./Info241

    Le tirage au sort de la 27ᵉ Coupe d’Afrique des Nations masculine de handball, effectué ce vendredi 15 novembre à Kigali, a placé le Gabon dans une poule à la fois exigeante et prometteuse. Pour leur 11ᵉ participation, les Panthères héritent de l’Égypte, championne en titre, de l’Angola, valeur sûre du continent, et de l’Ouganda, novice à ce niveau. Une configuration qui offre au Gabon un défi sérieux, mais abordable.

    Logé dans le groupe B, le Gabon devra composer avec l’expérience égyptienne, la constance angolaise et l’inexpérience ougandaise. Si l’Égypte apparaît comme l’adversaire le plus coriace, les deux autres nations laissent espérer des confrontations ouvertes. Une opportunité pour les Panthères de retrouver de l’allant après une dernière CAN en demi-teinte et d’affirmer une montée en puissance attendue.

    Encore faudra-t-il que la préparation soit à la hauteur des ambitions. Le niveau d’organisation du handball national et la mise à disposition rapide des moyens nécessaires seront déterminants pour permettre au Gabon d’aborder la compétition, prévue du 21 au 31 janvier 2026 au Rwanda, avec sérénité et efficacité.

