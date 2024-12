Mpox : Plus de 2 000 nouveaux cas signalés en Afrique en un mois

Entre le 3 novembre et le 1er décembre, plus de 2 000 cas confirmés de mpox (variole du singe) ont été recensés en Afrique, avec une augmentation marquée de la morbidité et de la mortalité en République démocratique du Congo (RDC), selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce lundi. En RDC, les infections ont grimpé de 851, atteignant un total de 9 513 cas.

Depuis le début de l’année, l’Afrique a enregistré 13 171 cas confirmés et 57 décès liés à la mpox, marquant une hausse significative par rapport aux données de novembre. Au cours du mois dernier, l’Angola a signalé ses premiers cas, rejoignant les pays déjà touchés par le virus, dont l’origine se situe en Afrique centrale et occidentale.

Bien que l’état d’urgence sanitaire mondiale ait été rétabli en août 2023 pour répondre à une recrudescence en Afrique, la mpox reste globalement peu mortelle, avec un taux de létalité oscillant entre 1 % et 10 %. La maladie, transmise principalement par contact avec des animaux sauvages infectés, provoque fièvre, maux de tête et éruptions cutanées, mais sa propagation entre humains reste limitée.