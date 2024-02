Port-Gentil : Le maire de la transition décline son programme d’actions

Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général des corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, a présenté aux Port-Gentillais son programme d’actions. Le 20 février, les partenaires sociaux et économiques ont également exprimé leurs préoccupations et suggestions pour un Port-Gentil digne d’envie.

Le mardi 20 février, la salle des fêtes de la foire municipale de Port-Gentil, Pierre Louis Agondjo Okawe, a été le cadre de la cérémonie de présentation du programme d’actions de la délégation spéciale en charge de la gestion de la cité pétrolière, conduite par le général des corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot. Dans son programme visant à stimuler le développement de la cité pétrolière, il ambitionne de restaurer l’institution qu’il incarne et de combattre les antivaleurs.

Une autre vue de la cérémonie d’hier

Pour ce qui est des projets cruciaux visant à améliorer les conditions de vie des concitoyens, il prévoit de se lancer dans les prochains jours dans un nouveau modèle de drainage des eaux, des canaux et des fossés. « Autrefois ville enviée, Port-Gentil n’est plus aujourd’hui que l’ombre d’elle-même. Elle est une capitale économique de nom seulement », se lamente Pierre Rizogo Rousselot.

L’identification de zones spécifiques pour la création de passerelles, la réfection des routes, la rénovation de l’éclairage public, l’assainissement des quartiers, la promotion de l’hygiène et l’embellissement des espaces font également partie des actions envisagées par le délégué spécial. « Ces initiatives sont essentielles pour revitaliser l’espace humain et refléter l’engagement du Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI). Elles sont réalisables car elles découlent de l’engagement de nous tous, et je vous demande à tous de vous impliquer », demande-t-il.

Ces engagements nécessitent la collaboration de tous les citoyens de la ville de Port-Gentil, qui sont promis à un avenir prospère en termes de développement. En tant que délégué spécial en charge de la commune de Port-Gentil, il s’est engagé à promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et loyale, à valoriser la diversité culturelle de la capitale économique et à travailler sans heurts. « Je suis déterminé à éradiquer l’incivisme, à restaurer le bien-être et à promouvoir la qualité de vie de nos concitoyens. Nous sommes enthousiastes à l’idée de relancer le festival annuel de la culture Mandji », promet-il.

Une vue de l’assistance

Installé le vendredi 29 décembre 2023, il a échangé avec les opérateurs économiques, la société civile, les notables, les communautés sœurs et amis ainsi que les confessions religieuses sur un projet qui lui tient à cœur : « Port-Gentil, ville verte ». Il s’agit d’un programme visant à transformer cette ville en un oasis urbain de verdure et de fraîcheur. Et pour la réalisation d’un tel projet, le délégué compte sur la participation inclusive de chaque opérateur économique et des citoyens.

« Ces engagements ne sont pas de simples vœux pieux ou des promesses politiques vagues, je ne fais pas de politique. Ces engagements constituent la pierre angulaire d’une vision plus large, visant à faire de Port-Gentil un modèle de développement durable », ajoute-t-il. En souhaitant contribuer à la nouvelle vision de Port-Gentil, le conseil communal des sages, sous la présidence de Philippe Igowe, a exprimé sa disponibilité à accompagner le délégué spécial dans son programme d’actions afin de bâtir un nouveau Port-Gentil. Dans sa vision de développement multisectoriel incarnée par le membre du CTRI, la notabilité de Port-Gentil estime que l’enjeu reste et restera la construction de Port-Gentil.

« Les loyers du marché Josaphat Rapontchombo sont perçus par un tiers, il en est de même pour l’espace Essongué Rigo ou celui de la décharge municipale. Le découpage inégal des frontières des quatre arrondissements de la ville de Port-Gentil reste à clarifier », précise-t-il. De plus, concernant les opérations « Libérez les trottoirs » et « Non à l’incivisme, tous responsables pour Port-Gentil », le collectif des confessions religieuses de Port-Gentil s’est tout d’abord félicité des résultats positifs des premières actions engagées par la délégation spéciale de Port-Gentil.

Également, conscient des défis auxquels le délégué spécial doit impérativement faire face, il a ensuite énuméré les points sur lesquels une attention particulière est attendue pour le développement de Port-Gentil, notamment : les problèmes d’eau et d’électricité, l’insécurité des populations, la pollution, l’insalubrité, le chômage, le coût de la vie, le phénomène croissant des malades mentaux et bien d’autres.

« Nous proposons : la mise en service de fontaines publiques, le contrôle de la qualité de l’eau consommée par la population, l’installation de poteaux électriques dans les quartiers sous-intégrés, le curage des caniveaux, l’augmentation des bacs à ordures et l’entretien des espaces verts », soumet Mgr Euzébius Chinekezy Ogbonna Managwu. La mise en place de toilettes publiques dans les différentes artères de la capitale économique, la relance de l’opération « Ville propre », la construction d’une structure consacrée aux malades mentaux et la réouverture de la bibliothèque municipale sont autant de points soulevés par le collectif des confessions religieuses.

Étant donné que la prospérité de la ville est une préoccupation partagée par toutes les couches de la société, la délégation spéciale en charge de la gestion de la mairie de Port-Gentil envisage de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour redonner à la capitale économique ses lettres de noblesse. « Vos préoccupations sont légitimes ! La délégation spéciale que je représente a une mission claire : être à l’écoute et prête à agir pour le bien des populations. Travaillons d’abord pour la ville, ne pensons pas d’abord à l’argent », a conclu le général des corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot.