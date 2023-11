Mounana : Un redoutable gang de jeunes cambrioleurs appréhendé avec leur butin

Les éléments de la sûreté urbaine de la commune de Mounana, dans la province du Haut-Ogooué, ont interpellé le week-end dernier, un gang spécialisé dans le vol. Un coup de filet qui fait suite à plusieurs plaintes des populations déposées depuis plusieurs semaines dans les locaux de la police de ladite ville. Le gang a été présenté lundi devant un juge d’instruction qui a prononcé leur incarcération à la prison de Franceville.

Les populations de Mounana peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Une bande de 4 présumés malfaiteurs a été démantelée par les agents de la police de cette ville, à la suite de plusieurs plaintes faisant état de cas de vols et de cambriolage perpétrés par un gang. « Mon activité était axée sur les commerçantes et les vendeurs de la friperie. Je cassais pour ensuite fuir avec la marchandise », a laissé entendre un des quatre présumés cambrioleurs en chemise bleue.

Une perquisition dans leurs domiciles a permis d’y retrouver des téléviseurs, des appareils électro-ménagers, des bouteilles de gaz, des ustensiles de cuisine, des armes blanches et bien d’autres effets. Face aux enquêteurs, les mis en cause ont reconnu les faits. « Moi j’ai volé deux écrans plasma, frigo, les chaises et une table. C’était pour chercher à vendre ça parce que j’avais vraiment besoin d’argent », a avoué à nos confrères de Gabon 1ere un des malfrats en tee-shirt vert dont l’identité n’a pas été relevée.

Selon les limiers de la police nationale, cette vaste opération d’interpellations décidée par les autorités judiciaires a été déclenchée le lundi 27 novembre dernier. Quatre suspects, tous que des hommes âgés entre 17 et 25 ans ont pu être arrêtés. Cela fait un moment que les populations de Mounana sont victimes de cambriolages et de vols avec effraction. Les présumés braqueurs-cambrioleurs sont très organisés. Spécialisés dans les vols de jour et de nuit, ces jeunes voleurs faisaient main basse sur les objets de valeur appartenant aux honnêtes citoyens lors de leurs nombreux cambriolages.

Le modus operandi était pratiquement toujours le même. Ils repéraient les mouvements de leurs proies dans leur domicile tôt le matin pour ensuite contre-attaquer une fois le champ libre. Si ces quatre garçons sont été interpellés, un autre est toujours en cavale. Ils font face à des accusations de vol qualifié, port d’armes, complot, recel et méfait. On leur reproche également d’avoir commis huit vols en tête desquels celui d’une arme tant recherchée par les enquêteurs. « Nous recherchons activement une arme à feu qui a été vendue du côté de Moanda », précise les enquêteurs.