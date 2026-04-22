Gabon : Un mort dans un effroyable accident de camion à la redoutée descente de Lipaka 2

Le réseau routier gabonais vient de faucher une nouvelle vie. En ce début d’après-midi du mercredi 22 avril, un terrible drame de la circulation s’est produit dans la province de l’Ogooué-Lolo (sud est), rapporte le correspondant local d’Info241. Le sinistre a eu lieu dans le département de Mulundu, très exactement au niveau de la tristement célèbre descente de Lipaka 2, un axe réputé pour son extrême dangerosité.

C’est un camion frigorifique, lourdement chargé, qui a été au cœur de cette tragédie. S’engageant sur le tronçon reliant la commune de Lastoursville au centre du district de Matsatsa, le mastodonte a soudainement échappé au contrôle de son conducteur. La violence du choc qui a suivi la sortie de route a été d’une brutalité inouïe, ne laissant aucune chance de survie au chauffeur, dont le corps a été retrouvé broyé dans l’habitacle de sa cabine.

Mobilisation des secours et gestion de la scène

Alertées de l’ampleur du drame, les forces de sécurité se sont rapidement déportées sur le théâtre des opérations. Les éléments des brigades de gendarmerie de Lastoursville et de Matsatsa, activement épaulés par la brigade de la Setrag, ont quadrillé le périmètre. Leur intervention rapide a permis de sécuriser les lieux et de procéder aux constatations d’usage indispensables à l’enquête.

Les riverains tentant de secourir le blessé

Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour une tâche des plus délicates. Les secouristes ont dû intervenir au milieu des tôles froissées pour procéder à la désincarcération et à l’évacuation de la dépouille de la victime, avant son acheminement vers les pompes funèbres. Un processus morbide qui est venu figer le trafic et raviver les pires craintes des usagers de cette route.

Pillage du chargement et urgence sécuritaire

Pendant que les autorités s’affairaient autour de la carcasse du poids lourd, une scène d’opportunisme s’est jouée aux abords de la route. Sous la violence du choc, le chargement du camion, composé de vivres frais, s’est éventré et dispersé à ciel ouvert. Une situation chaotique qui a immédiatement suscité l’intérêt des populations environnantes, venues s’emparer d’une partie de la marchandise éparpillée.

Une autre vue des lieux

Ce énième accident mortel relance avec acuité le débat sur la sécurisation de ce point noir routier. Alors que plusieurs mois s’étaient écoulés sans incident majeur, la psychose regagne du terrain. « Ça reprend encore… cette descente reste toujours aussi dangereuse », ont déploré certains connaisseurs de l’axe, visiblement marqués par le spectacle. Une fatalité qui rappelle l’urgence pour les pouvoirs publics de renforcer les dispositifs de sécurité sur cette descente particulièrement accidentogène.