Malawi : L’ancien président Peter Mutharika de retour au pouvoir après 4 ans d’absence

L’ancien président du Malawi, Peter Mutharika, a été déclaré ce mercredi 24 septembre vainqueur de l’élection présidentielle du 16 septembre, a annoncé la présidente de la Commission électorale, Annabel Mtalimanja, lors d’une conférence de presse. Avec 3,03 millions de voix sur 5,5 millions valides, soit 56,8 % des suffrages, Mutharika retrouve la magistrature suprême après avoir été battu en 2020.

Le président sortant, Lazarus Chakwera, a reconnu sa défaite, mettant fin à une longue rivalité entre les deux hommes. Déjà en 2014 et 2019, Mutharika l’avait devancé, avant que la justice n’annule le scrutin de 2019 et qu’une nouvelle élection ne porte Chakwera au pouvoir en 2020. La Commission électorale a salué un scrutin « libre et équitable », tandis que les observateurs internationaux se sont félicités de l’engagement pris par les 17 candidats à la présidentielle en faveur de la paix et du calme avant et pendant le vote.

Porté au pouvoir en 2020 après l’annulation du scrutin de 2019 pour fraudes massives, Lazarus Chakwera, 70 ans, avait incarné un espoir de renouveau démocratique. Mais son mandat a été assombri par une crise économique persistante, marquée par une inflation de 33 %, des pénuries et une forte hausse des prix des produits de base. Ses opposants l’ont accusé de mauvaise gestion et d’inaction face à la corruption.