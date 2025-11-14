Buscador
Libreville, le jeudi 19 février 2026
Maire de Port-Gentil : Les agents en colère exigent le retour des primes et avantages supprimés

Publié le 14 novembre 2025 à 15h08min MàJ : 14 novembre 2025 à 15h08min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
Société
Maire de Port-Gentil : Les agents en colère exigent le retour des primes et avantages supprimés
© 2025 D.R./Info241
Primes et avantages suspendus, non-versement des cotisations sociales à la CNSS et à la CNAMGS, absence d’avancement automatique : les syndicats Solidarité, Synafonte et le SAAM ont tenu une assemblée générale très attendue à Port-Gentil. Leur objectif : définir une stratégie commune pour restaurer les acquis sociaux et apaiser le climat interne à la mairie de la capitale économique.

La place de la Concorde, dans le 3ᵉ arrondissement, a fait le plein pour cette assemblée générale conjointe. Les trois organisations syndicales voulaient réunir l’ensemble des agents afin de valider l’ouverture de négociations avec l’autorité municipale. L’enjeu : obtenir des réponses concrètes aux revendications consignées dans leur cahier de charges et redéfinir collectivement les priorités pour améliorer le fonctionnement de la mairie. « Il fallait qu’on convoque l’ensemble des travailleurs afin qu’ils nous donnent le top pour engager les procédures », explique Cyre Stéphane Iningouet, délégué du personnel du syndicat Solidarité.

Primes supprimées et carrières bloquées

Au cœur des tensions figure la suppression jugée unilatérale de plusieurs droits légaux, dont les primes de sujétion et de fonction, pourtant essentielles pour les agents occupant des responsabilités administratives. « Il faudrait que le délégué spécial nous rende nos droits. Des agents ont été nommés, mais ils ne perçoivent pas les primes correspondantes », dénonce le syndicat Solidarité. Ces indemnités sont destinées à compenser les contraintes et responsabilités liées aux postes concernés, rappellent les syndicats.

Les 3 responsables syndicaux

Les travailleurs dénoncent également l’absence totale de suivi de carrière depuis plus de deux ans. Avancements automatiques et reclassements sont gelés, tandis que les allocations sociales ne sont plus versées. « Depuis l’ère de la Transition, pas un seul agent n’a bénéficié d’un avancement automatique. La mairie doit de l’argent à la CNSS, nous n’avons plus d’allocations familiales. Quant à la CNAMGS, c’est comme si elle n’existait plus pour nous », regrette Cyre Stéphane Iningouet.

Cotisations impayées et pressions sur le patronat local

Les cotisations sociales, pourtant prélevées sur les salaires, ne seraient plus reversées aux organismes concernés, plongeant les agents dans une grande précarité administrative et sanitaire. Une situation jugée intenable par les syndicats, qui exigent la régularisation immédiate des comptes.

Une vue des agents

Ce vendredi 14 novembre, les syndicats Solidarité, Synafonte et SAAM ont officiellement déposé leur cahier de charges sur la table du délégué spécial en charge de la commune de Port-Gentil, le général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot. Ils attendent désormais une réponse rapide, faute de quoi d’autres actions pourraient être envisagées.

@info241.com
