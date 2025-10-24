À partir de la saison 2024/2025, la Ligue des champions de l’UEFA a officiellement introduit de nouvelles règles et un format révisé. Après des décennies de progression des équipes dans une phase de groupes classique, des changements importants ont désormais eu lieu. L’objectif principal des organisateurs est d’accroître la compétition et l’intérêt des fans.

Le nouveau format comprend une nouvelle structure des matchs, un nouveau classement et de nouvelles modalités de qualification pour les phases finales. Tous les fans de football seront impatients de découvrir comment ce format se concrétisera dans la pratique.

Un ballon sur un terrain de football

Changements majeurs dans le format de la Ligue des champions

Le changement le plus important apporté au tournoi est la suppression des groupes traditionnels. Auparavant, il y avait huit groupes de quatre équipes chacun. La Ligue des champions passe désormais à un système suisse :

le nombre total de participants passe de 32 à 36 équipes ;

chaque équipe disputera huit matchs (quatre à domicile et quatre à l’extérieur) ;

les huit matchs seront disputés contre des adversaires différents ;

les adversaires sont sélectionnés en fonction du classement ;

chaque équipe affronte des clubs de différents « chapeaux » ;

un seul classement est utilisé, tenant compte des résultats des 36 équipes.

En raison de ces innovations et changements de format, les clubs affronteront plus fréquemment de nouveaux adversaires. Cela augmente le nombre total de matchs et renforce l'intérêt des spectateurs. Pour les diffuseurs nationaux, cela signifie une augmentation des revenus.

Caractéristiques de la phase finale

Les résultats du classement final sont pris en compte une fois que les équipes ont terminé les 8 tours de la phase de groupes :

les 8 équipes les mieux classées du tableau accèdent directement aux huitièmes de finale ;

les barrages concernent les clubs classés de la 9e à la 24e place ;

ces barrages déterminent les 8 dernières places des huitièmes de finale ;

les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées du tournoi.

Cette valeur suscite davantage d’intérêt. Même si une équipe ne réalise pas de bonnes performances pendant la phase de groupes, elle a toujours une bonne chance de remonter au classement jusqu’à atteindre le dernier tour. De même, les équipes qui ont pris le meilleur départ peuvent tout de même se retrouver à une place inférieure à la 24e place lors des qualifications.

Nouvelle procédure de qualification

La répartition des quotas a été directement affectée par le fait que davantage de parties sont impliquées dans le nouveau système de la Ligue des champions.

En particulier, d’autres places dans le tournoi européen ont été attribuées aux pays qui avaient le coefficient UEFA le plus élevé dans les compétitions européennes de la saison précédente. Une autre place a été attribuée par le « Champions Path » des qualifications. La place restante ira au club qui se classera troisième du championnat européen classé cinquième.

Les ligues nationales de haut niveau, qui comptent des équipes puissantes, ont ainsi la chance d’avoir plus d’équipes dans la meilleure compétition de football en Europe.

Forme et calendrier des matchs de football

Ici aussi, certains changements ont été apportés. Le tournoi débute traditionnellement en septembre et la phase de groupes se termine en janvier. Les éliminatoires commenceront en février de l’année suivante et se dérouleront selon le système traditionnel des éliminatoires, avec un match à domicile et un match à l’extérieur.

La date de la finale est également différente, celle-ci se déroulant normalement fin mai ou début juin. Le stade de la finale de la Ligue des champions est prédéterminé.

Le calendrier est le changement le plus important, car au lieu des 125 matchs habituels, 189 matchs seront disputés pendant le tournoi de la Ligue des champions.

Conclusion

Le nouveau format de la Ligue des champions marque le début d’une nouvelle ère dans l’histoire du plus grand tournoi de football européen. Le système suisse a permis à un plus grand nombre d’équipes de participer au tournoi, rendant chaque match aussi important que possible.