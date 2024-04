Libreville veut faire du charme à la diaspora gabonaise avec la campagne « Invest in Libreville »

La commune de Libreville se positionne à l’avant-garde de l’innovation en lançant la campagne « Invest in Libreville », une initiative destinée à mobiliser la diaspora gabonaise pour contribuer au développement de la ville. Cette initiative novatrice est le fruit d’un partenariat avec la startup panafricaine Impact Diaspora, avec le soutien de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), indique un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241.

La diaspora, un atout majeur pour l’avenir de Libreville

Le Général de Brigade, Jude Ibrahim RAPONTCHOMBO, Délégué Spécial et Maire de Libreville, a souligné l’importance de la diaspora comme un pilier fondamental pour l’avenir de la ville. Il a déclaré : « La diaspora est une fierté nationale et notre principal atout pour l’avenir ! ", a-t-il indiqué.

Un visuel de cette campagne

Avant d’ajouter : " A Libreville, nous apprécions grandement l’engagement de la diaspora envers leur famille et leur communauté. Pour accélérer le développement de notre ville, nous cherchons à renforcer nos liens avec la diaspora afin de libérer tout son potentiel : investisseurs, compétences, réseaux d’influence, au service de nos priorités : l’environnement, la santé, le tourisme et la culture. ».

Une campagne digitale inclusive

La campagne « Invest in Libreville », élaborée en étroite collaboration avec les services de la Mairie, sera lancée courant mi-avril. Une page web dédiée sera largement diffusée via divers canaux, notamment des influenceurs, des associations, des citoyens, des cadres municipaux et des médias.

Cette page fournira à la diaspora gabonaise des informations sur les besoins de la ville, ainsi que sur les opportunités et les facilités offertes par la municipalité, tout en les incitant à s’engager activement. Une équipe dédiée de la Mairie sera disponible pour répondre rapidement aux demandes et aux initiatives de la diaspora.

Pour participer à cette campagne citoyenne il suffit de se rendre ici : lien de la campagne .