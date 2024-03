Bemvone Be Nze : « Oligui ne possède pas les qualités nécessaires pour diriger le Gabon »

Candidat déclaré à la présidentielle annulée du 26 août, la rédaction d’Info241 a rencontré pour vous Innocent Bemvone Be Nze. Dans cet entretien exclusif, il revient sur la transition dirigée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu’il qualifie de « manipulation ». Très critique envers les nouvelles autorités gabonaises, il appelle à la reconnaissance de la victoire électorale du Pr Albert Ondo Ossa. D’ailleurs non parton pour le Dialogue national inclusif, il organisera le 3 avril son propre Dialogue, baptisé « Dialogue des Initiatives Citoyennes ». Lecture.

Monsieur Bemvone Be Nze, quel est votre sentiment après la visite du président de la transition dans votre province natale de l’Ogoué-Ivindo ?

Bemvone Be Nze : Je suis animé par un sentiment de déception totale. Le général Oligui, durant son séjour, a omis de communiquer aux Ogivins et aux Gabonais dans l’ensemble les véritables termes du contrat sur l’exploitation de la mine de fer de Belenga. C’est ce sur quoi nous attendions des éclaircissements. Malheureusement, il a évité le sujet d’un projet qui suscite tant d’espoirs. Cette réaction n’est guère surprenante pour les observateurs avertis tels que nous.

Bemvone Be Nze : C’était un coup dur, comme vous pouvez l’imaginer. Vous vous souviendrez qu’Ali Bongo, dans sa volonté de se maintenir au pouvoir, avait pris un décret en conseil des ministres exigeant que tous les candidats résident au moins six mois au cours des deux dernières années précédant la date du vote.

Cela a démobilisé les soutiens que j’avais alors rassemblés, alors que les Gabonais et les Gabonaises me considéraient déjà comme le visage du véritable changement tant espéré dans notre pays.

Au-delà de votre déception concernant la visite du général dans votre province d’origine, quel est votre sentiment global sur les événements du 30 août jusqu’à aujourd’hui ?

Bemvone Be Nze : J’ai exprimé mes réserves et mon scepticisme depuis le début des événements que vous mentionnez. Ce que nous observons aujourd’hui confirme ma position. Les événements du 30 août 2023 n’étaient qu’une autre confiscation de l’expression du suffrage universel des Gabonais, dissimulée derrière un prétendu coup de libération alors qu’il s’agit en réalité d’un coup d’État électoral, une pratique que nous connaissons depuis 1993 pour perpétuer le pouvoir des mêmes individus qui s’accaparent nos richesses depuis plus de 50 ans. C’est pourquoi j’appelle mes compatriotes à se mobiliser à nouveau, en commençant par exiger un débat sur la prestation de serment de celui que nous avons plébiscité le 30 août dernier.

Pour vous, le général Oligui ne sera pas à la hauteur des espoirs qu’il suscite chez ses compatriotes ?

Bemvone Be Nze : Il n’y a rien à attendre de cette transition. Le général Oligui ne possède pas les qualités nécessaires pour diriger un pays dans lequel ses citoyens ont placé de grands espoirs. Je reconnais qu’il a évincé Ali Bongo du pouvoir, mais je rappelle à mes compatriotes la nécessité urgente de se mobiliser pour élire démocratiquement des dirigeants. Je suis très attaché aux principes démocratiques, selon lesquels le peuple délègue son pouvoir à ses représentants par le biais du vote. Toute autre méthode est frappée d’illégitimité, selon moi.

Prendrez-vous part au dialogue pour aborder toutes ces récriminations que vous formulez à l’égard du CTRI ?

Bemvone Be Nze : Je ne participerai pas à un dialogue où les principaux acteurs sont les mêmes individus qui, par égoïsme, sont responsables du mauvais état de notre pays. Même s’ils désignent un bureau du dialogue qui semble acceptable, la majorité des 500 participants soutiennent les mêmes personnes qui géraient le pays sous Ali Bongo, sans parler de son état de santé.

Rien de constructif ne sortira de là, je peux vous le garantir. En revanche, je peux vous annoncer que le 3 avril, nous lancerons notre Dialogue des Initiatives Citoyennes. Contrairement au dialogue en cours, le nôtre permettra à 27 000 Gabonais et Gabonaises d’exprimer leur point de vue, sans que le gouvernement ne les représente. Nous utiliserons nos propres canaux d’expression. Ce pays nous appartient à tous.

Sans vouloir empiéter sur votre sphère privée, quelles étaient vos propositions en tant qu’acteur politique pour sortir le pays de la crise ?

Bemvone Be Nze : Je me suis présenté comme candidat par conviction, et non par opportunisme politique comme certains. J’aime mon pays et je fais partie de la frange de la population qui souffre quotidiennement des difficultés résultant de la mauvaise gestion des autorités en place. J’avais des propositions claires pour aider à faire avancer le pays. Par exemple, j’ai proposé la mise en place d’un crédit jeune garanti par l’État pour pallier le manque de capital rencontré par les entrepreneurs gabonais. Oligui en a parlé sans grande conviction, et nous ne savons pas où cela en est aujourd’hui.

J’ai également proposé la création d’une banque agricole, car notre pays dépend trop des importations alimentaires, ce qui constitue un problème sérieux de souveraineté nationale. Nous devons pouvoir produire ce que nous consommons, et consommer essentiellement ce que nous produisons, tout en créant des emplois. Les idées ne manquent pas, mais nous sommes dirigés par des individus sans aucun amour pour leur peuple. C’est ce problème que nous devons affronter.

Est-ce que vous serez toujours candidat en 2025 au terme de la transition ?

Bemvone Be Nze : Pour moi, ce qui va sanctionner la transition ce n’est pas une autre élection. La transition que je souhaite voir prendre fin après le dialogue doit se solder par la prestation de serment de monsieur Albert Ondo Ossa. Nous avons une élection qui nous a coûté 100 milliards de nos francs, entre autres. On ne va pas nous dire, comme d’habitude, passez, il n’y a rien, comme si de rien n’était. Il nous faut arrêter les précédents qui nous ont tant retardé l’essor de notre pays. Le Gabonais a tendance à oublier vite et ce n’est pas bon pour une nation en construction.

Pour vous les 6 mois d’Oligui à la tête du pays sont d’un bilan négatif ?

Bemvone Be Nze : Je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, tout comme la venue au pouvoir de façon mensongère d’Ali en 2009, Oligui aussi est là sur une manipulation. Tout ce qu’il fait est de ce fait faux. Les chantiers lancés ou inaugurés ici et là ne sont que des os pour nous contenter. Ne tombons pas dans ça. La vraie question, c’est de restituer le pouvoir à celui qui a gagné l’adhésion des centaines de milliers de Gabonais et de Gabonaises au soir du 30 août passé. Lui, il a le mandat souverain du peuple à qui il répondra. Permettez-moi d’insister que Oligui n’a ni l’étoffe ni la vision de répondre aux attentes d’un pays en lambeaux tel que le Gabon.

Mon mot de fin, c’est tout d’abord de vous dire merci pour la tribune. Je souhaite ensuite dire à mes compatriotes que le contentement ne saurait être de mise au regard des enjeux. Nous nous battons depuis pour un Gabon juste, démocratique et prospère. On ne saurait s’arrêter en si bon chemin pour si peu. Remobilisons-nous. Merci.