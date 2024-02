Les recettes douanières gabonaises multipliées par 10 en 36 jours à Bitam !

Les recettes douanières du Gabon continuent de connaitre une embellie. Des prouesses ont été atteintes le mois dernier à Bitam (Woleu-Ntem, nord du Gabon) par l’utilisation du logiciel Sydonia Word rendu obligatoire le 26 décembre dernier. Selon le ministère de l’Economie et des Participations ce 2 février, le bureau central des douanes gabonaises de cette ville septentrionale a enregistré pour le seul mois de janvier 2024 ont été multipliées par 10.

En seulement 36 jours d’utilisation, les recettes douanières ont connu une croissance spectaculaire de 889,66%, passant de 26,79 millions en janvier 2023 à une somme impressionnante de 265,21 millions. Cette avancée significative découle de l’adoption du logiciel Sydonia Word, qui avait été déployé dans la ville de Bitam après Libreville, Port-Gentil et Franceville.

Sydonia Word, développé par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), représente une application automatisée de dédouanement des marchandises. Son intégration à Bitam s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à moderniser les procédures douanières, optimiser le traitement des formalités et augmenter les recettes douanières.

« Dès le mois de septembre 2023, nous avons entrepris de moderniser le bureau central de Bitam en rendant effectif et obligatoire l’usage du logiciel Sydonia Word. Les résultats sont tangibles, à périmètre identique, nous avons décuplé les recettes douanières », a twitté hier le ministre de l’Économie, Mays Mouissi, se félicitant de ces résultats qui sont bénéfiques pour les finances publiques.

En comparaison avec la capitale provinciale Oyem, où le logiciel n’est pas encore déployé, les recettes douanières de la ville ont enregistré une évolution beaucoup moins significative, passant de 10,32 millions en janvier 2023 à 16,88 millions en janvier 2024. Il est important de rappeler que Sydonia Word offre une traçabilité complète des déclarations de marchandises, centralisée au niveau de la Direction générale des douanes à Libreville.

Lancé au Gabon en janvier 2020 sous l’ancien régime, ce logiciel intégré de gestion douanière propose des fonctionnalités avancées visant à simplifier et optimiser les procédures douanières. Dans la province du Woleu-Ntem, frontalière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale notamment, son déploiement répond de manière stratégique aux besoins croissants en matière de commerce international, offrant une plateforme moderne et unifiée pour les transactions douanières.

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, Sydonia Word contribue également à renforcer la transparence des opérations douanières, réduisant ainsi les risques de fraudes et de contrebande. Cette avancée significative dans la région de Bitam souligne l’impact positif des technologies modernes sur le renforcement des capacités douanières et la promotion d’un environnement commercial sécurisé et transparent.