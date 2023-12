Les habitants de Moabi dans la rue pour réclamer la route, l’eau et le courant

Ce vendredi matin, les habitants de la Douigny se sont rassemblés pour une marche pacifique à Moabi (Nyanga, sud du Gabon), pour attirer l’attention du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) sur les défis qui ont transformé leur quotidien en calvaire. Les récentes pluies diluviennes ont dévasté les principales voies d’accès à Moabi, tandis que les coupures prolongées d’électricité et d’eau ont exacerbé les difficultés au sein de la commune.

La mobilisation de la population de la Douigny s’est manifestée à travers une marche pacifique, vigilamment encadrée par les Forces de défense et de sécurité. Les manifestants, déterminés à faire entendre leur voix, ont scandé des slogans soulignant les conséquences dévastatrices des pluies diluviennes sur leur communauté.

Une vue de la marche pacifique

La marche a été marquée par une déclaration poignante lue par Jules Ibouanga, un cadre éminent de la localité. Dans cette déclaration, les manifestants ont directement interpellé le général Brice Clotaire Oligui Nguéma, la haute autorité de la transition, sur la détresse actuelle du département et de la commune de Moabi. Ils ont souligné l’urgence d’une intervention pour résoudre les problèmes liés aux infrastructures, aux coupures d’électricité et d’eau qui plongent leur communauté dans une situation critique.

Les manifestants ont clairement exprimé leur détermination à voir une amélioration rapide de la situation. Ils ont mis en garde, à travers leur déclaration, que si aucune action concrète n’était entreprise pour résoudre les problèmes qui les accablent, ils se réservent le droit d’engager des actions plus poussées.

Les récentes pluies diluviennes ont laissé des traces profondes dans la commune de Moabi, dégradant sévèrement les principales voies d’accès. Cette détérioration a non seulement isolé la communauté, mais a également entraîné des coupures prolongées d’électricité et d’eau, exacerbant ainsi les difficultés quotidiennes des habitants.

Un des ponts délabrés

La mobilisation de la population de la Douigny à Moabi est un appel désespéré à l’attention du CTRI et de la haute autorité de la transition. Les manifestants, ayant bravement marché pour exprimer leurs préoccupations, espèrent que des mesures urgentes seront prises pour remédier à la situation critique qui prévaut actuellement dans leur commune. L’avertissement de possibles actions futures témoigne de la gravité de la situation et souligne l’importance d’une réponse rapide et efficace pour soulager la communauté de Moabi de son calvaire quotidien.