Léconi : Un gabonais de 24 ans arrêté par la police avec pas moins de 60 kg de cannabis

La débrouillardise semble avoir atteint des sommets inquiétants au Gabon. En témoigne le coup de filet opéré par les forces de l’ordre dans la province du Haut-Ogooué qui confirme la recrudescence du trafic de stupéfiants dans cette partie du Gabon. Comme le rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP) ce vendredi 3 avril, Davin Ulrich Lekalaga, un ressortissant gabonais, a été intercepté cen milieu de semaine par la gendarmerie avec une importante cargaison de drogue.

L’interpellation a été menée avec succès par les éléments de la brigade de gendarmerie de Léconi, chef-lieu du département des Plateaux. Lors de cette opération de routine qui a tourné à la saisie record, les pandores ont découvert un sac contenant environ soixante kilogrammes de cannabis soigneusement compactés. Le suspect, âgé de seulement 24 ans, n’a pu justifier la provenance ni la destination de cette marchandise prohibée.

Une plaque tournante du trafic local

Selon des sources judiciaires citées par l’AGP, l’importance de cette saisie illustre l’enracinement des réseaux illicites dans cette partie du sud-est du pays. La position géographique du département des Plateaux semble favoriser le développement de ces activités criminelles, transformant parfois des zones rurales en véritables points de transit pour les narcotrafiquants en quête de nouveaux marchés.

Le jeune homme et sa cargaison illicite

La gendarmerie nationale, de plus en plus vigilante face à ce fléau, multiplie les patrouilles pour endiguer la circulation de ces substances. Cette arrestation est perçue comme un signal fort envoyé aux réseaux de distribution qui tentent d’exploiter la jeunesse locale, tant pour la consommation que pour le convoyage de produits stupéfiants à travers la province.

Le transfèrement à la prison de Yéné

Une fois appréhendé, le mis en cause a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de Léconi pour les besoins de l’enquête. Durant son interrogatoire, les enquêteurs ont tenté de remonter la filière afin d’identifier d’éventuels complices. Il a ensuite été conduit devant le parquet de Franceville pour répondre de ses actes devant le procureur de la République.

Au terme de son déferrement, les autorités judiciaires n’ont pas hésité à ordonner des mesures fermes. Davin Ulrich Lekalaga a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison centrale de Yéné. Il y séjourne désormais en attendant l’ouverture de son procès, où il risque une lourde peine de réclusion criminelle conformément au Code pénal en vigueur.