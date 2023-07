Le programme solidaire Canal+ Impact porté sur fonds baptismaux au Gabon

Le vendredi 30 juin 2023 a vu le lancement au Gabon du programme solidaire de Canal+ Afrique, Canal+ Impact. Il regroupe trois initiatives dont l’ensemble des actions vise à "partager les savoirs pour développer les talents du continent”. Ce programme définit la responsabilité sociétale de Canal+.

À travers lui, les engagements passés, présents et futurs de l’entreprise vont être révélés aux téléspectateurs afin de créer un impact. L’impact va être créé avec les trois initiatives que sont Canal+ University pour la montée en compétence, Orphée pour l’accès à l’éducation et 1 mois 1 cause (1M1C) pour l’amélioration du quotidien des 7 000 000 d’abonnés de Canal+.

Une vue de l’assistance

Le mot d’ouverture de la cérémonie a été donné par Edoh Signon, le directeur général de Canal+ Gabon. Il a ensuite laissé place à ses collaborateurs dont la responsable partenariat et projet sociétaux et la chargée de communication qui ont expliqué à l’auditoire les atouts du programme Canal+ Impact. Ils ont également dressé le bilan de l’accompagnement qui a été accordé aux différentes structures gabonaises.

Quelques bénéficiaires des actions sociétales de Canal+ au Gabon ont également partagé leurs expériences. Il s’agit entre autres de Josiane Ogoula à travers les Sambas professionnels. Le clou final a été donné par Vincent Radureau, journaliste sportif à Canal+ International, présent à Libreville pour l’animation d’un atelier pour les journalistes sportifs lors des Sambas professionnels à l’initiative Canal+ University