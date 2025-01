Le ministre des Transports gabonais, Ndinga Moudouma prône le paiement collectif de la prime de rendement

Le Syndicat National des Agents de la Direction Générale des Transports Terrestres (SYNADGTT), a tenu un point de presse ce lundi 30 décembre 2024. Au cours de cette sortie, ce syndicat a ressorti l’affaire des primes de rendement, pour lesquelles le Ministre Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma n’aurait pas donné une suite favorable à leurs suggestions. D’où ce syndicat ferait planer la menace d’une grève générale illimitée. Or, conformément à la vision de partage du Président de la Transition, le Capitaine de vaisseau tient à généraliser la prime à l’ensemble des agents de la chaîne d’activité.

A l’analyse du cahier de charge des syndicalistes, il y a une volonté affirmée d’inertie et d’entrave à la dynamique ministérielle entamée par le ministre de tutelle. Et surtout au non respect de la trêve sociale. Selon un agent du ministère interrogé par Gabonmatin : « Les syndicalistes feraient preuve de mauvaise foi en accusant le Ministre de ne pas vouloir payer leur prime de rendement alors que l’appel de fonds pour le paiement est transmis au Trésor public par la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT) et non par le Ministre. »

Pourtant d’une source proche du dossier, l’actuel Ministre des Transports fait tout pour que cette prime soit versée à tous les Services qui œuvrent à la collecte des fonds. Pour le Capitaine de vaisseau, Dieudonné Loïc Moudouma Ndinga : « L’effort de l’ensemble des agents qui contribuent à la chaîne de travail mérite que toutes les entités soient bénéficiaires sans distinction aucune de la prime de rendement . » On ne peut pas faire dans l’individualisme, là où l’esprit de groupe et de solidarité prévaut. L’octroi des primes aux acteurs de toute la chaîne de travail, reste en conformité avec la vision et l’esprit du Ministre de tutelle.

Pour preuve, le Trésor public a mis à disposition un fond pour renforcer le partage de la prime conformément à la vision du président de la Transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette vision de la trêve sociale édictée par le Chef l’exécutif mise en œuvre par le Ministre des Transports vise à répartir à toute la chaîne, le montant de la prime à l’ensemble des acteurs. Autrement dit, chacun à son niveau et dans tous les services, doit recevoir sa prime.

Cela s’inscrit dans cet aphorisme bien connu de chez nous et qu’affectionnait le défunt Président de la République, feu Omar Bongo Ondimba qui dit : « Quand un Gabonais va à la chasse, tout le village doit partager le gibier ». Il est de ce point de vue anormal d’exclure au bénéfice de la prime de rendement, les agents de certaines entités telles que les spécialistes de la météo, les contrôleurs de la carte grise, les membres de la sécurité routière (…), qui contribuent également dans la chaîne d’activité des recettes dans l’assiette des ressources du Département des Transports.

Le permis et la carte grise ne sont pas les seuls éléments qui contribuent à l’effort de guerre du Ministère des Transport. Le paiement de la prime doit se faire de façon équitable. Telle est la vision du Président de la Transition mise en exergue par le Capitaine de vaisseau, Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma, qui est dans le sens de la vision de la prospérité partagée.Retour ligne automatique

Affaire à suivre !