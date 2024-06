Le Gabon compte 5 501 détenus dans ses prisons dont 70% sans le moindre jugement

C’est l’une des statistiques alarmantes issues de l’émission « Les grands dossiers » sur Gabon 1ère qui évoquait dimanche soir la question liée à la justice. On y a appris que les conditions des détenus au Gabon étaient inhumaines et déplorables faute de moyens alloués chaque année au budget de l’État. Ainsi, le Gabon dénombre, en juin 2024, pas moins de 5 501 prisonniers dont plus de 70 % sont sans jugement.

La justice gabonaise continue d’être le parent pauvre de la volonté politique de ses dirigeants. Selon un décompte réalisé dimanche soir sur la télévision publique, se fondant sur les données de la sécurité pénitentiaire, le Gabon compte plus de 5 500 détenus dans les 9 maisons carcérales du pays, dont celle de Libreville qui compte à elle seule plus de 4 000 détenus pour une prison construite pour 500 détenus. Conditions des détenus et effectifs de la justice au Gabon en 2024 Données Chiffres Nombre total de détenus 5 501 Détenus condamnés 1 651 Détenus en détention préventive 3 850 Capacité de la prison de Libreville 500 Nombre de détenus à Libreville 4 000 Mais c’est la nature de ces détenus qui est la plus alarmante. Sur les 5 501 détenus des prisons, seuls 1 651 le sont après condamnation de la justice. Les prisons gabonaises détiennent ainsi plus de 3 850 prévenus qui sont incarcérés au titre de la détention préventive ou sur simple décision d’un juge d’instruction. Effectifs de la justice au Gabon Catégorie Nombre Magistrats 609 Greffiers 571 Huissiers 33 Conseillers juridiques 99 Notaires 15 Une piètre image de la justice gabonaise dont les lenteurs sont également exacerbées par ses effectifs d’auxiliaires de justice. Selon un décompte livré également dans cette émission où était interrogé le ministre de la Justice, Paul-Marie Gondjout, l’on dénombre au Gabon 609 magistrats sur l’ensemble du territoire, 571 greffiers, 33 huissiers, 99 conseillers juridiques et seulement 15 notaires, tous inégalement répartis sur l’ensemble du territoire.