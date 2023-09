Le CTRI et la Présidence gabonaise victimes d’une fausse campagne de recrutement

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et la Présidence gabonaise sont victimes depuis plusieurs jours de leur succès. Face au chômage galopant dans le pays, des escrocs ont décidé surfer sur cette vague pour arnaquer en grande masse les Librevillois. Par SMS et sur les réseaux sociaux, ils diffusent des appels à recrutement moyennant le paiement de frais via le portefeuille mobile de l’opérateur Airtel Gabon, nid par excellence de plusieurs arnaques de cette nature

Or, à ce jour, aucune campagne de cette nature n’a été lancée par le CTRI encore moins par la Présidence gabonaise à l’endroit des populations. Les deux institutions ont démenti ce jeudi via des communiqués la supercherie dans laquelle sont pourtant tombés plusieurs gabonais. les victimes se rendant par la suite massivement devant les locaux de la Présidence de la République gabonaise pour y déposer leur dossier d’emploi. Une autre vue des populations massées aux abords de la Présidence gabonaise « Depuis quelques jours, il nous a été donné de constater la diffusion d’un message appelant au dépôt de dossiers de recrutement à la Présidence de la République », a relevé le CTRI dans un communiqué. Et d’ajouter : « Cette demande formulée et relayée par des tiers en cours d’identification, appelle les gabonaises et gabonais en quête d’emploi à adresser une demande manuscrite au Président du CTRI en précisant le ministère ou l’entreprise d’accueil sollicité ». De son coté, le secrétariat de la Présidence gabonaise a mis également en garde contre cette fausse campagne de recrutement. « ces annonces sont l’œuvre d’escrocs. les services de police judiciaire en ont été saisie », précise le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. Et le CTRI d’aboyer : « le CTRI met en garde toutes les personnes qui tenteront de poser des actes visant à créer des tensions sociales, susciter l’émoi des populations et partant, compromettre le bon déroulement de la transition en cours ».