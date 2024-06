Le Commissariat général au Plan et le PNUD au chevet des PME/PMI Gabonaises

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement de la Transition (PNDT,2024-2026) au Gabon, le Ministère de la Planification et de la Prospective dirigé par Alexandre Barro Chambrier conduit le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) dont l’objectif est de réduire les inégalités de développement entre le milieu urbain et rural, par un accroissement des investissements en faveur des collectivités locales, indique un communiqué de presse de l’institution parvenue ce mercredi à la rédaction d’Info241.

Au niveau opérationnel, les activités du Programme sont supervisées par le Commissariat Général au Plan et l’ensemble de ses équipes qui œuvrent au quotidien à travers des ateliers de réflexion sur les questions de développement local. En ce sens, cette entité majeure du Ministère de la Planification bénéficie de l’appui technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en tant qu’agence d’exécution.

C’est ainsi qu’à l’issue de l’atelier national de lancement dudit programme, des missions de consultations territoriales se sont déployées du 24 avril au 3 mai 2024 dans l’ensemble des neuf (9) provinces du Gabon, afin d’identifier les besoins prioritaires des populations locales.

Une vue d’un parterre de participants

Pour le cas particulier de la province de l’Ogooué Ivindo dont les indicateurs de développement sont en dessous de la moyenne nationale, M. Vulgain Andzembe Tsiegori, Commissaire Général au Plan, a formulé la promesse de revenir poser la première pierre devant matérialiser l’effectivité de la mise en œuvre du Programme.

Passant des paroles aux actes, le Commissariat Général au Plan a lancé à Makokou, en présence des autorités provinciales, du ministre du Commerce et des PME/PMI ainsi que le secrétaire général adjoint, le premier atelier d’Identification et de renforcement des capacités des entreprises Locales appelées à soumissionner aux appels d’offres via le logiciel « Quantum ». Cette sélection de PME/PMI gabonaises s’inscrit dans la lignée des directives des plus hautes autorités du CTRI dont le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema qui fait de la promotion de la "préférence nationale" son cheval de bataille.

Signature du contrat entre le ministre en charge des PME et le représentant du PNUD

Ces séminaires se tiendront dans l’ensemble des provinces dans les mois à venir, avec la prochaine étape prévue dans la province de l’Estuaire, plus précisément le 7 juin 2024 à la Chambre de Commerce de Libreville, nous a indiqué un membre de l’institution en charge du Plan national du développement de la Transition.