La route nationale gabonaise coupée en deux à 30 kilomètres de Libreville

La route nationale gabonaise est encore victime d’une avarie. Cette fois, la forte pluviométrie de ces derniers jours a eu raison de l’unique voie routière du pays, à 34 km de la capitale, dans la nuit de vendredi à samedi. L’incident s’est produit aux environs de 3h du matin sur l’axe routier Nkoltang-Okolassi près de Ntoum.

Les automobilistes sont confrontés à rude épreuve depuis ce samedi matin. Et pour cause, la route nationale est désormais coupée en deux à une trentaine de kilomètres de Libreville à quelques encablures de la commune de Ntoum. Une vieille buse aurait visiblement cédé sous le poids de la montée des eaux et provoqué l’effondrement de la voie.

Une autre vue des dégâts

Outre les désagréments causés aux voyageurs et autres usagers de la route souhaitant rallier Libreville, l’incident devrait perturber la desserte en eau potable de la capitale. « Comme dégâts, on note un déboîtement et perte des longueurs de conduites DN 1000, déboîtement et effondrement des conduites DN 1200, entraînant ainsi la fermeture de la station de Ntoum 5/6 », a précisé dans un communiqué de la Société d’eau et d’énergie du Gabon (SEEG).

Un incident qui vient rappeler le piteux état de la route au Gabon où de nombreuses promesses avaient été faites par l’ancien régime sans aucune matérialisation concrète. Tout comme la vétusté des canalisations d’eau qui rompent un peu trop souvent sous le poids de l’âge et détériorent considérablement la voie au grand dam des usagers.