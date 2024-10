Koulamoutou : Un gabonais récidiviste de 58 ans écroué pour le viol d’une gamine de 5 ans

La paisible ville de Koulamoutou (Ogooué Lolo, sud-est du Gabon) a été bouleversée la semaine dernière par un acte odieux, rapportent ce samedi nos confrères de L’Union. Jean Lié Daniel Ilembe, un récidiviste bien connu des services de police, a été une nouvelle fois jeté en prison mercredi dernier pour le viol d’une fillette de 5 ans.

Cet homme de 58 ans, déjà incarcéré pour des faits de vol et de viol sur mineur, avait pourtant recouvré la liberté. Mais il n’a pas tardé à récidiver, s’en prenait à une filette dans une maison qui tentait de cambrioler. Les faits se sont produits au quartier Litsebé. Ilembe a profité de l’absence de la mère de famille pour s’introduire dans une maison.

Une vue de la paisible ville

N’ayant rien trouvé à voler, il s’en est pris à une fillette de 5 ans qui dormait paisiblement au coté de son frère de 7 ans qui n’a d’ailleurs rien entendu de ce dramatique incident en l’absence de leur mère. Heureusement, les cris de l’enfant ont alerté les voisins qui ont immédiatement prévenu la police après avoir vu l’indélicat quitter la maisonnée.

Arrêté le lendemain dans le village de Nzela alors qu’il tentait de fuir vers Lastoursville, le présumé coupable a été placé en détention provisoire. Ce nouvel acte de barbarie vient s’ajouter à la longue liste des violences sexuelles commises sur des enfants dans le pays. Il rappelle l’importance de renforcer la protection des plus vulnérables et de poursuivre avec la plus grande fermeté les auteurs de tels actes.