Journée mondiale de l’eau : Plus d’une cinquantaine d’enfants formés à l’éco-citoyenneté à Port-Gentil

Instituée depuis 1992 par l’Organisation des Nations unies, la Journée mondiale de l’eau est célébrée chaque 22 mars par la communauté internationale. À Port-Gentil, dans la capitale économique gabonaise, cette commémoration a pris une tournure résolument éducative et pratique. Plus d’une cinquantaine d’enfants ont ainsi participé à une vaste campagne de sensibilisation axée sur la gestion environnementale, la lutte contre la pollution plastique et le traitement de l’eau potable, sous l’impulsion de l’association Les Potagers bio et écoliers du monde.

Les activités de rassemblement se sont tenues à la salle des rencontres de la Maison de la jeunesse et de la culture de l’Ogooué-Maritime. Afin de s’assurer de la disponibilité des jeunes participants en ce week-end de commémoration, les organisateurs ont fait le choix d’anticiper l’événement. « Et exceptionnellement, nous l’avons, on peut dire, fêtée en différé parce que justement la journée elle est prévue pour le dimanche 22. Et comme il est difficile pour nous de pouvoir mettre la main sur nos enfants et nos différents membres, on a souhaité le faire un jour avant, donc samedi 21 mars », a expliqué Désiré Saphou, le responsable de l’association initiatrice.

L’éveil d’une conscience écologique sur le terrain

L’objectif central de cette initiative citoyenne était de forger une nouvelle génération de défenseurs de l’environnement, capables de comprendre les enjeux de l’assainissement et de la préservation des ressources hydriques. « L’objectif souhaité, c’est de déjà mettre en place des enfants éco-citoyens. C’est-à-dire des enfants qui prennent conscience de l’environnement dans lequel ils vivent, des difficultés, des changements climatiques, de l’environnement etc. Qu’ils soient responsables, qu’ils sachent comment préserver la nature, comment apporter une idée novatrice », a souligné l’organisateur.

Photo de famille de l’opération

Pour lier la théorie à la pratique, les jeunes ont été déployés aux abords de la marina de Port-Gentil. Équipés d’une dizaine de sacs poubelles d’une capacité de 130 litres, ils ont mené une opération de ramassage des déchets. Une action concrète pour assainir cet espace public et le débarrasser de ses impuretés. « Il est important qu’à cet âge-là, les enfants prennent conscience de la pollution, qu’il faut lutter contre la pollution, lutter contre les déchets plastiques et ainsi de suite. Donc ça, c’était la première activité effectivement qui visait à montrer aux enfants qu’on est responsable, qu’on est éco-responsable en nettoyant les plages, en nous débarrassant de tout ce qui peut être comme danger », a détaillé Désiré Saphou.

De la production de l’eau à la remise des parchemins

Le volet pédagogique s’est ensuite poursuivi par une immersion au cœur du processus de potabilisation. Les enfants ont eu le privilège de visiter la direction régionale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) pour y découvrir les installations et les unités de traitement. « Il était question pour les enfants d’aller comprendre les différents mécanismes. Comment fait-on pour obtenir une eau aussi potable ? Comment l’eau fait pour venir à notre robinet ? C’est dans le bas âge qu’il faut commencer à inculquer les enfants les valeurs morales et les valeurs intrinsèques de la vie », a insisté le responsable associatif.

L’immersion à la SEEG

Cette journée, riche en apprentissages civiques, a pu voir le jour grâce à la synergie de plusieurs acteurs locaux. L’entreprise pétrolière Maurel & Prom SA Gabon a apporté son appui, aux côtés de la mairie de Port-Gentil et d’organisations de la société civile telles que la Mission Nissy et l’ONG Paul-Sarah. Après la remise symbolique des attestations aux jeunes participants, l’événement s’est achevé sur un message clair : la préservation de l’or bleu est une urgence absolue qui engage la responsabilité morale, environnementale et économique de toutes les générations.